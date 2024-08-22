Украинская авиация ударила по взводному опорному пункту в Курской области. Поражены до 40 военнослужащих РФ. ВИДЕО
22 августа 2024 года в 16:00 Воздушные Силы нанесли авиаудар американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области.
Видео с последствиями удара опубликовал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.
Олещук отметил, что поражен пункт управления БпЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих РФ.
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Заходить в бар, просить пива.
А бармен йому
- З вас сто гривень.
У кацапа аж унітаз з рук випав...
39,5?
чи не дешевше було артою чи Хімерами (140 тис. за штуку) ?
Тоб то, на 2013 р ік вартістььоднієї ГБУ 39- 291 ТИСЯЧА.
"кожна тушка кацапа обійшлась 2000000:40=50 000 у.є."
А в тебе 1куля 5,45=1 кацап ? Велкам ту ЗСУ-можеш кацапів фпв-ішками мінусувати-там значно дешевше 50000 у.є. на кожного кацапа буде.
Але ж коричньові лінії і таке інше...
На Курщині ЗСУ ліквідовали командира з позивним «Шустрий»
Сьогодні зранку в Курській області рф завдано удару по пункту управління Ахмат. Знищено командира групи та 30 російських солдат. (https://t.me/couch_iu/64370 )
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В окопі....