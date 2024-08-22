Украинская авиация ударила по взводному опорному пункту в Курской области. Поражены до 40 военнослужащих РФ. ВИДЕО

22 августа 2024 года в 16:00 Воздушные Силы нанесли авиаудар американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области.

Видео с последствиями удара опубликовал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.

Олещук отметил, что поражен пункт управления БпЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих РФ.

Смотрите также: Украинский истребитель ударил AASM Hammer по подземному пункту управления рашистов на Курском направлении. ВИДЕО