РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12200 посетителей онлайн
Новости
27 514 108

Зеленский анонсировал новые украинские ракеты: Очень мощные и очень дальнобойные

Україна розробляє власні далекобійні ракети, - Зеленський

Украинские специалисты работают над разработкой новых отечественных дальнобойных ракет.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните и президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве, 24 августа, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Люди работают 24/7. Обещали дальнобойные дроны - сделали. Дальность полета 1500 километров, у нас есть уже такие изделия. А теперь появляются дроны-ракеты", - заявил глава государства.

Президент отметил, что сейчас Украина работает над разработкой собственных дальнобойных ракет.

"Будут и другие ракеты, очень мощные и очень дальнобойные", - добавил Зеленский.

Больше деталей глава государства не озвучил.

Напомним, что 24 августа в День Независимости президент Зеленский рассказал об украинской ракете-дрон "Паляниця".

Также читайте: Ракета-дрон "Паляниця" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят с решениями, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) производство (460) ракеты (3556)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+45
Якби у 2019 обрали Порошенко - "тисячі українських ракет" полетіли на кацапстан ще 24.02.2022.
А так були тільки асфальтовані дороги,по яким окупантам зє здав 30% території України, добу навіть НЕ вводячи військовий стан!
показать весь комментарий
24.08.2024 20:26
+35
Президент-анонс.
Шостий рік водить людей анонсами.
До речі,термін якого зійшов 30.05.24.
показать весь комментарий
24.08.2024 20:17
+35
Вони вже були,клован. Але ж ...асфальт та мародерство були пріоритетнішим напрямком.
показать весь комментарий
24.08.2024 20:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Скоріше за все там була умова, що тільки на курських міняються
показать весь комментарий
24.08.2024 21:30 Ответить
Цьому спіз*іти, що небо пофарбувати.
Досить вже від свят відштовхуватись, це з радянщини.
показать весь комментарий
24.08.2024 21:37 Ответить
Потужно - це слово при зевладі я возненавидів
показать весь комментарий
24.08.2024 22:59 Ответить
Потужний анонсіст, а краще сказати піз.....бол🤢
показать весь комментарий
25.08.2024 06:33 Ответить
В слові анонсіст пару літер змінити і буде саме те
показать весь комментарий
25.08.2024 08:44 Ответить
Люди працюють,а ви крадете 24/7. Виродки, зрадники!
показать весь комментарий
25.08.2024 07:30 Ответить
Спочатку влупи, як знищить масу кацапів а потім скажеш ось.
показать весь комментарий
25.08.2024 11:11 Ответить
"Більше деталей глава держави не озвучив " - ну так ждите следующих видосиков, там будут детали!
показать весь комментарий
25.08.2024 11:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 