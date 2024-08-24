Зеленский анонсировал новые украинские ракеты: Очень мощные и очень дальнобойные
Украинские специалисты работают над разработкой новых отечественных дальнобойных ракет.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните и президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве, 24 августа, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
"Люди работают 24/7. Обещали дальнобойные дроны - сделали. Дальность полета 1500 километров, у нас есть уже такие изделия. А теперь появляются дроны-ракеты", - заявил глава государства.
Президент отметил, что сейчас Украина работает над разработкой собственных дальнобойных ракет.
"Будут и другие ракеты, очень мощные и очень дальнобойные", - добавил Зеленский.
Больше деталей глава государства не озвучил.
Напомним, что 24 августа в День Независимости президент Зеленский рассказал об украинской ракете-дрон "Паляниця".
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