Зеленський анонсував нові українські ракети: Дуже потужні та дуже далекобійні

Українські спеціалісти працюють над розробкою нових вітчизняних далекобійних ракет.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єркою Литви Інгрідою Шимоніте та президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві, 24 серпня, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Люди працюють 24/7. Обіцяли далекобійні дрони - зробили. Дальність польоту 1500 кілометрів, у нас є вже такі вироби. А тепер з'являються дрони-ракети", - заявив очільник держави.

Президент зазначив, що наразі Україна працює над розробкою власних далекобійних ракет.

"Будуть й інші ракети, дуже потужні та дуже далекобійні", - додав Зеленський.

Більше деталей глава держави не озвучив.

Нагадаємо, що 24 серпня у День Незалежності президент Зеленський розповів про українську ракету-дрон "Паляниця".

Читайте також: Україна вироблятиме 155-мм снаряди за норвезькими технологіями. Осло це профінансує