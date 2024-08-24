Зеленський анонсував нові українські ракети: Дуже потужні та дуже далекобійні
Українські спеціалісти працюють над розробкою нових вітчизняних далекобійних ракет.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єркою Литви Інгрідою Шимоніте та президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві, 24 серпня, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
"Люди працюють 24/7. Обіцяли далекобійні дрони - зробили. Дальність польоту 1500 кілометрів, у нас є вже такі вироби. А тепер з'являються дрони-ракети", - заявив очільник держави.
Президент зазначив, що наразі Україна працює над розробкою власних далекобійних ракет.
"Будуть й інші ракети, дуже потужні та дуже далекобійні", - додав Зеленський.
Більше деталей глава держави не озвучив.
Нагадаємо, що 24 серпня у День Незалежності президент Зеленський розповів про українську ракету-дрон "Паляниця".
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