УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11664 відвідувача онлайн
Новини
27 514 108

Зеленський анонсував нові українські ракети: Дуже потужні та дуже далекобійні

Україна розробляє власні далекобійні ракети, - Зеленський

Українські спеціалісти працюють над розробкою нових вітчизняних далекобійних ракет.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єркою Литви Інгрідою Шимоніте та президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві, 24 серпня, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Люди працюють 24/7. Обіцяли далекобійні дрони - зробили. Дальність польоту 1500 кілометрів, у нас є вже такі вироби. А тепер з'являються дрони-ракети", - заявив очільник держави.

Президент зазначив, що наразі Україна працює над розробкою власних далекобійних ракет

"Будуть й інші ракети, дуже потужні та дуже далекобійні", - додав Зеленський.

Більше деталей глава держави не озвучив. 

Нагадаємо, що 24 серпня у День Незалежності президент Зеленський розповів про українську ракету-дрон "Паляниця".

Читайте також: Україна вироблятиме 155-мм снаряди за норвезькими технологіями. Осло це профінансує

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) виробництво (1616) ракети (4008)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+45
Якби у 2019 обрали Порошенко - "тисячі українських ракет" полетіли на кацапстан ще 24.02.2022.
А так були тільки асфальтовані дороги,по яким окупантам зє здав 30% території України, добу навіть НЕ вводячи військовий стан!
показати весь коментар
24.08.2024 20:26
+35
Президент-анонс.
Шостий рік водить людей анонсами.
До речі,термін якого зійшов 30.05.24.
показати весь коментар
24.08.2024 20:17
+35
Вони вже були,клован. Але ж ...асфальт та мародерство були пріоритетнішим напрямком.
показати весь коментар
24.08.2024 20:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Скоріше за все там була умова, що тільки на курських міняються
показати весь коментар
24.08.2024 21:30 Відповісти
Цьому спіз*іти, що небо пофарбувати.
Досить вже від свят відштовхуватись, це з радянщини.
показати весь коментар
24.08.2024 21:37 Відповісти
Потужно - це слово при зевладі я возненавидів
показати весь коментар
24.08.2024 22:59 Відповісти
Потужний анонсіст, а краще сказати піз.....бол🤢
показати весь коментар
25.08.2024 06:33 Відповісти
В слові анонсіст пару літер змінити і буде саме те
показати весь коментар
25.08.2024 08:44 Відповісти
Люди працюють,а ви крадете 24/7. Виродки, зрадники!
показати весь коментар
25.08.2024 07:30 Відповісти
Спочатку влупи, як знищить масу кацапів а потім скажеш ось.
показати весь коментар
25.08.2024 11:11 Відповісти
"Більше деталей глава держави не озвучив " - ну так ждите следующих видосиков, там будут детали!
показати весь коментар
25.08.2024 11:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 