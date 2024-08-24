В Киеве и ряде областей объявляли ​​воздушную тревогу (обновлено)

Вечером 24 августа в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий", - сообщили Воздушные силы ВСУ в 20:40.

Впоследствии в ВС ВСУ сообщили о скоростной цели на Сумы.

"Курс на западный в направлении Черниговщины", - сообщили Воздушные силы в 21:05.

"Ракета продолжает движение в направлении Нежина", - говорится в сообщении в 21:11.

В 21.29 объявили об отбое воздушной тревоги, однако угроза оставалась в Сумской и Полтавской областях.

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