В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу (обновлено)
Вечером 24 августа в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий", - сообщили Воздушные силы ВСУ в 20:40.
Впоследствии в ВС ВСУ сообщили о скоростной цели на Сумы.
"Курс на западный в направлении Черниговщины", - сообщили Воздушные силы в 21:05.
"Ракета продолжает движение в направлении Нежина", - говорится в сообщении в 21:11.
В 21.29 объявили об отбое воздушной тревоги, однако угроза оставалась в Сумской и Полтавской областях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль