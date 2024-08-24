У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Ввечері 24 серпня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій", - повідомили Повітряні сили ЗСУ о 20:40.

Згодом у ПС ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Суми.

"Курс на західний в напрямку Чернігівщини", - повідомили Повітряні сили о 21:05.

"Ракета продовжує рух в напрямку Ніжина", - йдеться у повідомленні о 21:11.

О 21:29 оголосили про відбій повітряної тривоги, проте загроза залишалася у Сумській та Полтавській областях.

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