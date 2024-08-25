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Новости Война
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Курская операция преследовала цель не только оттянуть войска РФ из Украины, но и побудить Запад более решительно поддержать Украину оружием, - The Wall Street Journal

Курськ

Операция ВСУ в Курской области помогла разрушить нарратив о том, что Украина якобы неспособна остановить военную мощь России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Один из американских чиновников рассказал изданию, что Украина держала подробности операции в тайне от Запада.

"Вторжение в Курскую область застало США врасплох и привело к замешательству относительно того, почему Украина сделала такой радикальный шаг и что будет дальше. Теперь администрация осторожно ждет, окупится ли ставка Зеленского. США предоставляют Украине пространство для проведения операции, стараясь при этом избегать публичного обсуждения этого вопроса. От Белого дома и Пентагона до штаб-квартиры Европейского командования США в Германии чиновники наблюдают с осторожным оптимизмом", - отмечает издание.

Хотя Зеленский заявил, что цель Курской операции частично заключается в создании "буферной зоны", но Пентагон все еще задается вопросом, планирует ли Украина расширять эту зону и как. Американские чиновники также сомневаются, что Украина может удержать захваченную территорию.

Американские чиновники в комментарии изданию озвучили украинские цели на Курщине:

  • сломать риторику о поражении Киева на поле боя;
  • улучшить положение Украины перед возможными мирными переговорами;
  • увеличить количество российских пленных, которых можно использовать для обмена.

"В настоящее время все три цели частично достигнуты", - считает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только Россия виновата в том, что происходит на ее территории, - премьер Литвы Шимоните об операции ВСУ на Курщине

Автор: 

боевые действия (3950) Курск (1077)


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Топ комментарии
+2
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25.08.2024 12:14
+2
Ні дозвіл на використання західної зброї в зоні 90км від кордону вони отримали раніше, там заборона тільки на ракети

А щодо інформації, враховуючи що Бернс часто літає в Москву щоб не допустити ескалацію і штати після останньої зустрічі Байдена із Сі поновили співпрацю штабів та діляться розвідувальною інформацією то могли і не попередити або зробити це в останні дні
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25.08.2024 13:17
+2
Нагадаю вам про "дивну" реакцію адміністрації штатів та німців щодо використання колись Патріота для збиття на території раші і щодо ударів по НПЗ
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25.08.2024 13:19
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25.08.2024 12:14 Ответить
У Новогродівці не вистачає людей для оборони. А це місто з населенням 14 тисяч.
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25.08.2024 12:40 Ответить
Цікаво, місцеві поліцаї звідти потікали, чи лишилися чекати
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25.08.2024 12:43 Ответить
число біженців в Курській області перевалило за 150 000.
тепер ліліпутін НЕ зможе витрачати гроші на 150 000 солдатів бо витрачає їх на 150 000 кацапських іждівенців.
Що про це думаєш - це важливо?
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25.08.2024 13:17 Ответить
Путіну срати на них своїх холопів, так же як і зеленському.
Це така ж дурня як очікування на відтягування військ з Донбасу.
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25.08.2024 14:57 Ответить
ліліпутін не витримає тиску в Курській області - в цій ситуації час працює на Україну.
150 000 - 200 000 біженців потребують їжі, води, туалету, даху - на це ВСЕ виділяються величезні кошти бюджету росії.
Ці кошти могли б бути направлені на фінансування тих же 150 000 солдатів - солдати хоча б дають "вигоду" лліпутіну - а курські біженці - іждівенці без "вихлопу".
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25.08.2024 15:21 Ответить
Тільки людей не вистачає? Тобто снарядів-мін-бомб вистачає? І у ворога немає переваги у арті 10 до 1?
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25.08.2024 13:34 Ответить
Ага(і тепер вам про це вже сказали,чи самі знову додумали?((
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25.08.2024 12:15 Ответить
И хватит покупать у них нефть. Да-да. Касается Запада. У них есть платить 5млн. 200 тыс. в Москве за орко мясо. Или разрешите пулять вашим оружием, придется этот промысел просто разрушить
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25.08.2024 12:23 Ответить
"Один із американських чиновників розповів виданню, що Україна тримала подробиці операції в таємниці від Заходу" Джерело:

Але, тим не менш, ще ДО початку курської операції, якимось дивним чином, отримано "добро" на використання іноземної техніки на території московії.

Скорше за усе, такі заяви - дипломатичні викрутаси для локшини на вуха кремлядів. Хоча всі все розуміють...
А може й не знали, хоча я маю стосовно цього великі сумніви
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25.08.2024 12:25 Ответить
Ні дозвіл на використання західної зброї в зоні 90км від кордону вони отримали раніше, там заборона тільки на ракети

А щодо інформації, враховуючи що Бернс часто літає в Москву щоб не допустити ескалацію і штати після останньої зустрічі Байдена із Сі поновили співпрацю штабів та діляться розвідувальною інформацією то могли і не попередити або зробити це в останні дні
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25.08.2024 13:17 Ответить
Його звали Роберт, Чи ні?
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25.08.2024 13:20 Ответить
Кого? Вільям Бернс
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25.08.2024 13:34 Ответить
Нагадаю вам про "дивну" реакцію адміністрації штатів та німців щодо використання колись Патріота для збиття на території раші і щодо ударів по НПЗ
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25.08.2024 13:19 Ответить
Дерьмак хоче перехопити ініціативу, про це свідчать п 2 та 3. Ну і заодно солідаризується з Кремлем -це просто пауза через недоразумєніє.
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25.08.2024 13:08 Ответить
Курська операція мала би зиск, як що б наші війська наносили тяжкі удари по енергетиці та економіці рашки. На цей час Курська АЕС вже неповинна була б мати всіх розподільчих підстацій та мереж... А ті хороводи, які ми там водим... А від роздач гуманітарки кацапам ні холодно ні жарко. Вони і не звертають на нас особливої уваги. А на Донбасі як відступали так і відступаємо.
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25.08.2024 13:41 Ответить
То хай не звертають уваги, а просто здаються в полон! І це в них непогано виходить, навіть президент Путін звернув на це увагу! І котел намічається, чи вже є? Не задарма ж ЗСУ підірвало 3 мости через Сейм, річку таку, якщо не знаєте раптом. А Курська АЕС з усіма підстанціями нікуди не подінеться, за Урал не втече. Та і там можна буде дістати, якщо щось!
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25.08.2024 13:53 Ответить
Американські чиновники в коментарі виданню озвучили українські цілі на Курщині:

"поліпшити становище України перед можливими мирними переговорами; "- це є основна мета і "зелено-російські" цілі, про українські території , які залишуться під рашистською окупацією.
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25.08.2024 14:28 Ответить
З ВИЛОЖЕНИХ ОРКАМИ ВІДЕО НАШІ ТАМ ВЖЕ ДОБРЯЧЕ ВІДГРІБАЮТЬ ЯК В СПАЛЕНІЙ ТЕХНИЦІ ТАК І В ЖИВІЙ СИЛИ...ДОВГО НЕ ПРОТРИМАЮТЬСЯ І ФРОНТ ВЕСЬ СИПЕТЬСЯ НА СХОДІ.
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25.08.2024 14:28 Ответить
 
 