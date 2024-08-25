Курская операция преследовала цель не только оттянуть войска РФ из Украины, но и побудить Запад более решительно поддержать Украину оружием, - The Wall Street Journal

Операция ВСУ в Курской области помогла разрушить нарратив о том, что Украина якобы неспособна остановить военную мощь России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Один из американских чиновников рассказал изданию, что Украина держала подробности операции в тайне от Запада.

"Вторжение в Курскую область застало США врасплох и привело к замешательству относительно того, почему Украина сделала такой радикальный шаг и что будет дальше. Теперь администрация осторожно ждет, окупится ли ставка Зеленского. США предоставляют Украине пространство для проведения операции, стараясь при этом избегать публичного обсуждения этого вопроса. От Белого дома и Пентагона до штаб-квартиры Европейского командования США в Германии чиновники наблюдают с осторожным оптимизмом", - отмечает издание.

Хотя Зеленский заявил, что цель Курской операции частично заключается в создании "буферной зоны", но Пентагон все еще задается вопросом, планирует ли Украина расширять эту зону и как. Американские чиновники также сомневаются, что Украина может удержать захваченную территорию.

Американские чиновники в комментарии изданию озвучили украинские цели на Курщине:

сломать риторику о поражении Киева на поле боя;

улучшить положение Украины перед возможными мирными переговорами;

увеличить количество российских пленных, которых можно использовать для обмена.

"В настоящее время все три цели частично достигнуты", - считает издание.

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