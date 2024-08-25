Курская операция преследовала цель не только оттянуть войска РФ из Украины, но и побудить Запад более решительно поддержать Украину оружием, - The Wall Street Journal
Операция ВСУ в Курской области помогла разрушить нарратив о том, что Украина якобы неспособна остановить военную мощь России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
Один из американских чиновников рассказал изданию, что Украина держала подробности операции в тайне от Запада.
"Вторжение в Курскую область застало США врасплох и привело к замешательству относительно того, почему Украина сделала такой радикальный шаг и что будет дальше. Теперь администрация осторожно ждет, окупится ли ставка Зеленского. США предоставляют Украине пространство для проведения операции, стараясь при этом избегать публичного обсуждения этого вопроса. От Белого дома и Пентагона до штаб-квартиры Европейского командования США в Германии чиновники наблюдают с осторожным оптимизмом", - отмечает издание.
Хотя Зеленский заявил, что цель Курской операции частично заключается в создании "буферной зоны", но Пентагон все еще задается вопросом, планирует ли Украина расширять эту зону и как. Американские чиновники также сомневаются, что Украина может удержать захваченную территорию.
Американские чиновники в комментарии изданию озвучили украинские цели на Курщине:
- сломать риторику о поражении Киева на поле боя;
- улучшить положение Украины перед возможными мирными переговорами;
- увеличить количество российских пленных, которых можно использовать для обмена.
"В настоящее время все три цели частично достигнуты", - считает издание.
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тепер ліліпутін НЕ зможе витрачати гроші на 150 000 солдатів бо витрачає їх на 150 000 кацапських іждівенців.
Що про це думаєш - це важливо?
Це така ж дурня як очікування на відтягування військ з Донбасу.
150 000 - 200 000 біженців потребують їжі, води, туалету, даху - на це ВСЕ виділяються величезні кошти бюджету росії.
Ці кошти могли б бути направлені на фінансування тих же 150 000 солдатів - солдати хоча б дають "вигоду" лліпутіну - а курські біженці - іждівенці без "вихлопу".
Але, тим не менш, ще ДО початку курської операції, якимось дивним чином, отримано "добро" на використання іноземної техніки на території московії.
Скорше за усе, такі заяви - дипломатичні викрутаси для локшини на вуха кремлядів. Хоча всі все розуміють...
А може й не знали, хоча я маю стосовно цього великі сумніви
А щодо інформації, враховуючи що Бернс часто літає в Москву щоб не допустити ескалацію і штати після останньої зустрічі Байдена із Сі поновили співпрацю штабів та діляться розвідувальною інформацією то могли і не попередити або зробити це в останні дні
"поліпшити становище України перед можливими мирними переговорами; "- це є основна мета і "зелено-російські" цілі, про українські території , які залишуться під рашистською окупацією.