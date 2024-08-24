Только Россия виновата в том, что происходит на ее территории, - премьер Литвы Шимоните об операции ВСУ на Курщине

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает нечестной позицию, что развязанная Россией война означает ограничение военных действий только на территории Украины.

Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с президентами Польши и Украины Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским в субботу, 24 августа, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава литовского правительства напомнила, что это Россия начала войну, а Украина защищается.

"Иногда меня удивляет, что люди думают, что если Украина подверглась вторжению России, то это означает, что война может продолжаться только на территории Украины. Это не так должно выглядеть, потому что это просто нечестно. Поэтому, конечно, россияне должны нести риски и ответственность за то, что может произойти на их территории", - сказала Шимоните.

Политик отметила, что в Литве все с большим вниманием наблюдают за тем, что происходит в Курской области, и все видят, что Путин не переживает "за своих людей и свои границы".

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"Он не беспокоится о защите своего народа очень сильно, потому что ценность человеческой жизни в России совсем другая, чем ценность жизни во всех наших государствах. И ответ очень прост: Россия может прекратить все эти операции в Курске, где угодно. Просто может выйти (с территории Украины, - ред.), остановить войну", - сказала глава правительства Литвы.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда, который также приехал в Киев 24 августа, комментируя операцию ВСУ на Курщине, сказал, что Россия должна осознавать, что нападая на независимое

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государство, она также будет нести потери.