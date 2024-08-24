ПВО, ракеты и боеприпасы: премьер Литвы Шимоните анонсировала новый пакет военной помощи Украине

До начала сентября в Украину поступит очередной пакет военной помощи от Литвы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.

Шимоните подчеркнула, что позиция Литвы в войне четкая и простая: Украина должна выиграть, Россия должна проиграть.

"На нашей встрече сегодня я проинформировала президента Зеленского, что новейший пакет военной помощи от Литвы поступит в Украину до начала сентября. Он будет включать комплексы ПВО малой дальности, ракеты, противодронное и другое оборудование, оружие и боеприпасы", - рассказала Шимоните, что будет включать в себя пакет помощи.

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Также политик рассказала, что Литва выделила 35 миллионов евро на закупку радаров и оборудования для разминирования для Украины.

Кроме этого, по словам Шимоните, до зимы Литва планирует передать Украине более 5 тысяч дронов литовского производства.

Напомним, что Ингрида Шимоните прибыла в Киев в субботу, 24 августа, в День Независимости Украины.

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