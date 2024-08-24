ППО, ракети та боєприпаси: прем’єрка Литви Шимоніте анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

До початку вересня в Україну надійде черговий пакет військової допомоги від Литви.

Про це на пресконференції у Києві з президентами України і Польщі Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою повідомила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

Шимоніте наголосила, що позиція Литви у війні чітка і проста: Україна повинна виграти, Росія має програти.

"На нашій зустрічі сьогодні я поінформувала президента Зеленського, що найновіший пакет військової допомоги від Литви надійде до України до початку вересня. Він включатиме комплекси ППО малої дальності, ракети, протидронове та інше обладнання, зброю та боєприпаси", - розповіла Шимоніте, що включатиме в себе пакет допомоги.

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Також політикиня розповіла, що Литва виділила 35 мільйонів євро на закупівлю радарів та обладнання для розмінування для України.

Окрім цього, за словами Шимоніте, до зими Литва планує передати Україні понад 5 тисяч дронів литовського виробництва.

Нагадаємо, що Інгріда Шимоніте прибула до Києва в суботу, 24 серпня, в День Незалежності України.

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