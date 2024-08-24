Лише Росія винна в тому, що відбувається на її території, - прем’єрка Литви Шимоніте про операцію ЗСУ на Курщині

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте вважає нечесною позицію, що розв'язана Росією війна означає обмеження військових дій лише на території України.

Про це вона сказала під час спільної пресконференції з президентами Польщі та України Анджеєм Дудою і Володимиром Зеленським у суботу, 24 серпня, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільниця литовського уряду нагадала, що це Росія розпочала війну, а Україна захищається.

"Іноді мене дивує, що люди думають, що якщо Україна зазнала вторгнення Росії, то це означає, що війна може тривати тільки на території України. Це не так має виглядати, тому що це просто нечесно. Тому, звісно, росіяни мають нести ризики і відповідальність за те, що може статися на їхній території", - сказала Шимоніте.

Політикиня зазначила, що у Литві всі з великою увагою спостерігають за тим, що відбувається в Курській області, і всі бачать, що Путін не переймається "за своїх людей і свої кордони".

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"Він не турбується про захист свого народу дуже сильно, тому що цінність людського життя в Росії зовсім інша, ніж цінність життя у всіх наших державах. І відповідь дуже проста: Росія може припинити всі ці операції в Курську, де завгодно. Просто може вийти (з території України, - ред.), зупинити війну", - сказала глава уряду Литви.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда, який також приїхав у Київ 24 серпня, коментуючи операцію ЗСУ на Курщині, сказав, що Росія має усвідомлювати, що нападаючи на незалежну державу, вона також зазнаватиме втрат.

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