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Новини Війна
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Курська операція мала на меті не тільки відтягнути війська РФ з України, але й спонукати Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю, - The Wall Street Journal

Курськ

Операція ЗСУ у Курській області допомогла зруйнувати наратив про те, що Україна буцімто нездатна зупинити військову міць Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Один із американських чиновників розповів виданню, що Україна тримала подробиці операції в таємниці від Заходу.

"Вторгнення в Курську область застало США зненацька і призвело до збентеження щодо того, чому Україна зробила такий радикальний крок і що буде далі. Тепер адміністрація обережно чекає, чи окупиться ставка Зеленського. США надають Україні простір для проведення операції, намагаючись при цьому уникати публічного обговорення цього питання. Від Білого дому і Пентагону до штаб-квартири Європейського командування США в Німеччині чиновники спостерігають з обережним оптимізмом", – зазначає видання.

Хоча Зеленський заявив, що мета Курської операції частково полягає у створенні "буферної зони", але Пентагон все ще задається питанням, чи планує Україна розширювати цю зону і як. Американські чиновники також мають сумнів, що Україна може утримати захоплену територію.

Американські чиновники в коментарі виданню озвучили українські цілі на Курщині:

  • зламати риторику про поразку Києва на полі бою;
  • поліпшити становище України перед можливими мирними переговорами;
  • збільшити кількість російських полонених, яких можна використовувати для обміну.

"Нині всіх трьох цілей частково досягнуто", – вважає видання.

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Автор: 

бойові дії (3705) Курськ (1089)


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Топ коментарі
+2
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25.08.2024 12:14
+2
Ні дозвіл на використання західної зброї в зоні 90км від кордону вони отримали раніше, там заборона тільки на ракети

А щодо інформації, враховуючи що Бернс часто літає в Москву щоб не допустити ескалацію і штати після останньої зустрічі Байдена із Сі поновили співпрацю штабів та діляться розвідувальною інформацією то могли і не попередити або зробити це в останні дні
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25.08.2024 13:17
+2
Нагадаю вам про "дивну" реакцію адміністрації штатів та німців щодо використання колись Патріота для збиття на території раші і щодо ударів по НПЗ
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25.08.2024 13:19
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25.08.2024 12:14 Відповісти
У Новогродівці не вистачає людей для оборони. А це місто з населенням 14 тисяч.
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25.08.2024 12:40 Відповісти
Цікаво, місцеві поліцаї звідти потікали, чи лишилися чекати
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25.08.2024 12:43 Відповісти
число біженців в Курській області перевалило за 150 000.
тепер ліліпутін НЕ зможе витрачати гроші на 150 000 солдатів бо витрачає їх на 150 000 кацапських іждівенців.
Що про це думаєш - це важливо?
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25.08.2024 13:17 Відповісти
Путіну срати на них своїх холопів, так же як і зеленському.
Це така ж дурня як очікування на відтягування військ з Донбасу.
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25.08.2024 14:57 Відповісти
ліліпутін не витримає тиску в Курській області - в цій ситуації час працює на Україну.
150 000 - 200 000 біженців потребують їжі, води, туалету, даху - на це ВСЕ виділяються величезні кошти бюджету росії.
Ці кошти могли б бути направлені на фінансування тих же 150 000 солдатів - солдати хоча б дають "вигоду" лліпутіну - а курські біженці - іждівенці без "вихлопу".
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25.08.2024 15:21 Відповісти
Тільки людей не вистачає? Тобто снарядів-мін-бомб вистачає? І у ворога немає переваги у арті 10 до 1?
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25.08.2024 13:34 Відповісти
Ага(і тепер вам про це вже сказали,чи самі знову додумали?((
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25.08.2024 12:15 Відповісти
И хватит покупать у них нефть. Да-да. Касается Запада. У них есть платить 5млн. 200 тыс. в Москве за орко мясо. Или разрешите пулять вашим оружием, придется этот промысел просто разрушить
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25.08.2024 12:23 Відповісти
"Один із американських чиновників розповів виданню, що Україна тримала подробиці операції в таємниці від Заходу" Джерело:

Але, тим не менш, ще ДО початку курської операції, якимось дивним чином, отримано "добро" на використання іноземної техніки на території московії.

Скорше за усе, такі заяви - дипломатичні викрутаси для локшини на вуха кремлядів. Хоча всі все розуміють...
А може й не знали, хоча я маю стосовно цього великі сумніви
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25.08.2024 12:25 Відповісти
Ні дозвіл на використання західної зброї в зоні 90км від кордону вони отримали раніше, там заборона тільки на ракети

А щодо інформації, враховуючи що Бернс часто літає в Москву щоб не допустити ескалацію і штати після останньої зустрічі Байдена із Сі поновили співпрацю штабів та діляться розвідувальною інформацією то могли і не попередити або зробити це в останні дні
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25.08.2024 13:17 Відповісти
Його звали Роберт, Чи ні?
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25.08.2024 13:20 Відповісти
Кого? Вільям Бернс
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25.08.2024 13:34 Відповісти
Нагадаю вам про "дивну" реакцію адміністрації штатів та німців щодо використання колись Патріота для збиття на території раші і щодо ударів по НПЗ
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25.08.2024 13:19 Відповісти
Дерьмак хоче перехопити ініціативу, про це свідчать п 2 та 3. Ну і заодно солідаризується з Кремлем -це просто пауза через недоразумєніє.
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25.08.2024 13:08 Відповісти
Курська операція мала би зиск, як що б наші війська наносили тяжкі удари по енергетиці та економіці рашки. На цей час Курська АЕС вже неповинна була б мати всіх розподільчих підстацій та мереж... А ті хороводи, які ми там водим... А від роздач гуманітарки кацапам ні холодно ні жарко. Вони і не звертають на нас особливої уваги. А на Донбасі як відступали так і відступаємо.
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25.08.2024 13:41 Відповісти
То хай не звертають уваги, а просто здаються в полон! І це в них непогано виходить, навіть президент Путін звернув на це увагу! І котел намічається, чи вже є? Не задарма ж ЗСУ підірвало 3 мости через Сейм, річку таку, якщо не знаєте раптом. А Курська АЕС з усіма підстанціями нікуди не подінеться, за Урал не втече. Та і там можна буде дістати, якщо щось!
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25.08.2024 13:53 Відповісти
Американські чиновники в коментарі виданню озвучили українські цілі на Курщині:

"поліпшити становище України перед можливими мирними переговорами; "- це є основна мета і "зелено-російські" цілі, про українські території , які залишуться під рашистською окупацією.
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25.08.2024 14:28 Відповісти
З ВИЛОЖЕНИХ ОРКАМИ ВІДЕО НАШІ ТАМ ВЖЕ ДОБРЯЧЕ ВІДГРІБАЮТЬ ЯК В СПАЛЕНІЙ ТЕХНИЦІ ТАК І В ЖИВІЙ СИЛИ...ДОВГО НЕ ПРОТРИМАЮТЬСЯ І ФРОНТ ВЕСЬ СИПЕТЬСЯ НА СХОДІ.
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25.08.2024 14:28 Відповісти
 
 