Курська операція мала на меті не тільки відтягнути війська РФ з України, але й спонукати Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю, - The Wall Street Journal

Операція ЗСУ у Курській області допомогла зруйнувати наратив про те, що Україна буцімто нездатна зупинити військову міць Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Один із американських чиновників розповів виданню, що Україна тримала подробиці операції в таємниці від Заходу.

"Вторгнення в Курську область застало США зненацька і призвело до збентеження щодо того, чому Україна зробила такий радикальний крок і що буде далі. Тепер адміністрація обережно чекає, чи окупиться ставка Зеленського. США надають Україні простір для проведення операції, намагаючись при цьому уникати публічного обговорення цього питання. Від Білого дому і Пентагону до штаб-квартири Європейського командування США в Німеччині чиновники спостерігають з обережним оптимізмом", – зазначає видання.

Хоча Зеленський заявив, що мета Курської операції частково полягає у створенні "буферної зони", але Пентагон все ще задається питанням, чи планує Україна розширювати цю зону і як. Американські чиновники також мають сумнів, що Україна може утримати захоплену територію.

Американські чиновники в коментарі виданню озвучили українські цілі на Курщині:

зламати риторику про поразку Києва на полі бою;

поліпшити становище України перед можливими мирними переговорами;

збільшити кількість російських полонених, яких можна використовувати для обміну.

"Нині всіх трьох цілей частково досягнуто", – вважає видання.

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