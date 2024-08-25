Курська операція мала на меті не тільки відтягнути війська РФ з України, але й спонукати Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю, - The Wall Street Journal
Операція ЗСУ у Курській області допомогла зруйнувати наратив про те, що Україна буцімто нездатна зупинити військову міць Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.
Один із американських чиновників розповів виданню, що Україна тримала подробиці операції в таємниці від Заходу.
"Вторгнення в Курську область застало США зненацька і призвело до збентеження щодо того, чому Україна зробила такий радикальний крок і що буде далі. Тепер адміністрація обережно чекає, чи окупиться ставка Зеленського. США надають Україні простір для проведення операції, намагаючись при цьому уникати публічного обговорення цього питання. Від Білого дому і Пентагону до штаб-квартири Європейського командування США в Німеччині чиновники спостерігають з обережним оптимізмом", – зазначає видання.
Хоча Зеленський заявив, що мета Курської операції частково полягає у створенні "буферної зони", але Пентагон все ще задається питанням, чи планує Україна розширювати цю зону і як. Американські чиновники також мають сумнів, що Україна може утримати захоплену територію.
Американські чиновники в коментарі виданню озвучили українські цілі на Курщині:
- зламати риторику про поразку Києва на полі бою;
- поліпшити становище України перед можливими мирними переговорами;
- збільшити кількість російських полонених, яких можна використовувати для обміну.
"Нині всіх трьох цілей частково досягнуто", – вважає видання.
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тепер ліліпутін НЕ зможе витрачати гроші на 150 000 солдатів бо витрачає їх на 150 000 кацапських іждівенців.
Що про це думаєш - це важливо?
Це така ж дурня як очікування на відтягування військ з Донбасу.
150 000 - 200 000 біженців потребують їжі, води, туалету, даху - на це ВСЕ виділяються величезні кошти бюджету росії.
Ці кошти могли б бути направлені на фінансування тих же 150 000 солдатів - солдати хоча б дають "вигоду" лліпутіну - а курські біженці - іждівенці без "вихлопу".
Але, тим не менш, ще ДО початку курської операції, якимось дивним чином, отримано "добро" на використання іноземної техніки на території московії.
Скорше за усе, такі заяви - дипломатичні викрутаси для локшини на вуха кремлядів. Хоча всі все розуміють...
А може й не знали, хоча я маю стосовно цього великі сумніви
А щодо інформації, враховуючи що Бернс часто літає в Москву щоб не допустити ескалацію і штати після останньої зустрічі Байдена із Сі поновили співпрацю штабів та діляться розвідувальною інформацією то могли і не попередити або зробити це в останні дні
"поліпшити становище України перед можливими мирними переговорами; "- це є основна мета і "зелено-російські" цілі, про українські території , які залишуться під рашистською окупацією.