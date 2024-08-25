Оккупанты нанесли авиаудар по Сумщине: двое погибших и двое пострадавших, повреждена пятиэтажка. ФОТО (обновлено)
Россияне не прекращают совершать преступления против мирного населения Сумщины. Сегодня днем, 25 августа, враг совершил авиаудар по Свеской громаде Шосткинского района.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, зафиксировано три взрыва.
Поврежден многоквартирный дом. На месте работают все необходимые службы.
По предварительным данным, есть погибшие и раненые люди. Последствия вражеской атаки уточняются.
Обновленная информация
Как сообщили в Прокуратуре Сумской области, 25 августа 2024 г около 15:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил управляемые авиационные бомбы на жилой квартал в поселке Свеса Шосткинского района Сумской области.
"В результате атаки оккупантов одно средство поражения попало в дерево, которое упало на мотоцикл. 45-летний водитель и его 37-летняя пассажирка погибли.
Другая бомба упала на пятиэтажный дом, ранены два жителя", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате ракетного удара, нанесенного вечером 24 августа по инфраструктуре Сум, 8 человек ранены, 1 человек погиб.
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