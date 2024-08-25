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Оккупанты нанесли авиаудар по Сумщине: двое погибших и двое пострадавших, повреждена пятиэтажка. ФОТО (обновлено)

Удар КАБ по Сумщині 25 серпня

Россияне не прекращают совершать преступления против мирного населения Сумщины. Сегодня днем, 25 августа, враг совершил авиаудар по Свеской громаде Шосткинского района.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, зафиксировано три взрыва.

Поврежден многоквартирный дом. На месте работают все необходимые службы.

По предварительным данным, есть погибшие и раненые люди. Последствия вражеской атаки уточняются.

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Удар КАБ по Сумщині 25 серпня

Обновленная информация

Как сообщили в Прокуратуре Сумской области, 25 августа 2024 г около 15:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил управляемые авиационные бомбы на жилой квартал в поселке Свеса Шосткинского района Сумской области.

"В результате атаки оккупантов одно средство поражения попало в дерево, которое упало на мотоцикл. 45-летний водитель и его 37-летняя пассажирка погибли.

Другая бомба упала на пятиэтажный дом, ранены два жителя", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате ракетного удара, нанесенного вечером 24 августа по инфраструктуре Сум, 8 человек ранены, 1 человек погиб.

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обстрел (26942) Сумская область (3011)


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