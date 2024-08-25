Оккупанты нанесли авиаудар по Сумщине: двое погибших и двое пострадавших, повреждена пятиэтажка. ФОТО (обновлено)

Россияне не прекращают совершать преступления против мирного населения Сумщины. Сегодня днем, 25 августа, враг совершил авиаудар по Свеской громаде Шосткинского района.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, зафиксировано три взрыва.

Поврежден многоквартирный дом. На месте работают все необходимые службы.



По предварительным данным, есть погибшие и раненые люди. Последствия вражеской атаки уточняются.

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Обновленная информация

Как сообщили в Прокуратуре Сумской области, 25 августа 2024 г около 15:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил управляемые авиационные бомбы на жилой квартал в поселке Свеса Шосткинского района Сумской области.

"В результате атаки оккупантов одно средство поражения попало в дерево, которое упало на мотоцикл. 45-летний водитель и его 37-летняя пассажирка погибли.

Другая бомба упала на пятиэтажный дом, ранены два жителя", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате ракетного удара, нанесенного вечером 24 августа по инфраструктуре Сум, 8 человек ранены, 1 человек погиб.