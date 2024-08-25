РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13982 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 360 10

Россияне ударили из авиации по частному сектору Сумской громады: есть погибшие и раненые

Удар по Сумах

Сегодня вечером, 25 августа, враг совершил авиационный удар по частному сектору Сумской громады.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по предварительной информации, среди мирного населения есть погибшие и раненые.

На месте работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призвали в ОВА.

Читайте также: За неделю Силы обороны ликвидировали 8330 оккупантов и уничтожили 1473 единицы вооружения и военной техники россиян

Напомним, сегодня днем враг сбросил КАБы на жилой квартал в поселке Свесса Шосткинского района Сумской области, в результате чего два человека погибли и два пострадали.

Автор: 

обстрел (26942) Сумская область (3011) Сумы (1073)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
пора їбашить по курську
показать весь комментарий
25.08.2024 20:34
+8
Пишут что ***** задержал в моцкве племянника посла Франции подбросив ему килограм героина и собирается его обменять на очередного росийского диверсанта. Ну что Байден, дообменивался с *****м? Теперь никто не может чуствовать себя в безопасности. И мое любимое я же говорил...
Германия отпустила убийцу в обмен на освобождение своих граждан и российских политзаключенных. Это «триумф Путина». Он будет брать новых заложников Так пишут немецкие журналисты
показать весь комментарий
25.08.2024 20:26
+3
Рашиські варвари свідомо воюють з мирними громадянами, кожен день вбивають десятки мирних жителів це спланований геноцид проти українського народу і всі мовчать, ні зібраня ООН з цього приводу ,ні за'яви президента,скажете а що це дасть ? а те що треба превернути увагу світу рашисти знищують народ.
показать весь комментарий
25.08.2024 20:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашиські варвари свідомо воюють з мирними громадянами, кожен день вбивають десятки мирних жителів це спланований геноцид проти українського народу і всі мовчать, ні зібраня ООН з цього приводу ,ні за'яви президента,скажете а що це дасть ? а те що треба превернути увагу світу рашисти знищують народ.
показать весь комментарий
25.08.2024 20:22 Ответить
Пишут что ***** задержал в моцкве племянника посла Франции подбросив ему килограм героина и собирается его обменять на очередного росийского диверсанта. Ну что Байден, дообменивался с *****м? Теперь никто не может чуствовать себя в безопасности. И мое любимое я же говорил...
Германия отпустила убийцу в обмен на освобождение своих граждан и российских политзаключенных. Это «триумф Путина». Он будет брать новых заложников Так пишут немецкие журналисты
показать весь комментарий
25.08.2024 20:26 Ответить
да !!! да !!!! и ще раз ДА !!!!(((
показать весь комментарий
25.08.2024 20:53 Ответить
пора їбашить по курську
показать весь комментарий
25.08.2024 20:34 Ответить
Давно пора !
показать весь комментарий
25.08.2024 20:36 Ответить
видите как они КУРАЖАТСЯ ??..((( это все из за того ,что мы их пленим ,а не убиваем !!! Говорили же летчиков и артелеристов в плен не брать !!! или вы хотите ,чтоб дед (я) их сокырою рубав !!!((((
показать весь комментарий
25.08.2024 20:52 Ответить
Фото з іншого місця події, де КАБ вибухнув у 10 м від цього будинку. А насправді КАБ влучив у дах п'яти поверхівки. Кілька квартир вщент, і два під'їзди не склались, але все там в руїнах. Вцілів один під'їзд.
показать весь комментарий
26.08.2024 07:02 Ответить
 
 