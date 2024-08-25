Россияне ударили из авиации по частному сектору Сумской громады: есть погибшие и раненые

Сегодня вечером, 25 августа, враг совершил авиационный удар по частному сектору Сумской громады.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по предварительной информации, среди мирного населения есть погибшие и раненые.



На месте работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.



"Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призвали в ОВА.

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Напомним, сегодня днем враг сбросил КАБы на жилой квартал в поселке Свесса Шосткинского района Сумской области, в результате чего два человека погибли и два пострадали.