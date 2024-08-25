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Росіяни вдарили з авіації по приватному сектору Сумської громади: інформація про загиблих не підтвердилася (уточнено)

Удар по Сумах

Сьогодні ввечері, 25 серпня, ворог здійснив авіаційний удар по приватному сектору Сумської громади.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за попередньою інформацією, серед мирного населення є загиблі та поранені.

На місці працюють всі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога.

"Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликали в ОВА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За добу в Сумській області росіяни поранили 10 цивільних осіб, зокрема 3 дітей. ФОТОрепортаж

Уточнена інформація 

Пізніше в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що, за уточненою інформацією, у Сумській громаді ворог завдав удару по дачному масиву. Постраждалих немає. Однак під час авіаційного удару постраждали мешканці Бездрицької громади.

Нагадаємо, Сьогодні вдень ворог скинув КАБи на житловий квартал у селищі Свеса Шосткинського району Сумської області, унаслідок чого дві людини загинули і дві постраждали.

Автор: 

обстріл (28274) Сумська область (3561) Суми (810)


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Топ коментарі
+11
пора їбашить по курську
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25.08.2024 20:34
+8
Пишут что ***** задержал в моцкве племянника посла Франции подбросив ему килограм героина и собирается его обменять на очередного росийского диверсанта. Ну что Байден, дообменивался с *****м? Теперь никто не может чуствовать себя в безопасности. И мое любимое я же говорил...
Германия отпустила убийцу в обмен на освобождение своих граждан и российских политзаключенных. Это «триумф Путина». Он будет брать новых заложников Так пишут немецкие журналисты
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25.08.2024 20:26
+3
Рашиські варвари свідомо воюють з мирними громадянами, кожен день вбивають десятки мирних жителів це спланований геноцид проти українського народу і всі мовчать, ні зібраня ООН з цього приводу ,ні за'яви президента,скажете а що це дасть ? а те що треба превернути увагу світу рашисти знищують народ.
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25.08.2024 20:22
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Рашиські варвари свідомо воюють з мирними громадянами, кожен день вбивають десятки мирних жителів це спланований геноцид проти українського народу і всі мовчать, ні зібраня ООН з цього приводу ,ні за'яви президента,скажете а що це дасть ? а те що треба превернути увагу світу рашисти знищують народ.
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25.08.2024 20:22 Відповісти
Пишут что ***** задержал в моцкве племянника посла Франции подбросив ему килограм героина и собирается его обменять на очередного росийского диверсанта. Ну что Байден, дообменивался с *****м? Теперь никто не может чуствовать себя в безопасности. И мое любимое я же говорил...
Германия отпустила убийцу в обмен на освобождение своих граждан и российских политзаключенных. Это «триумф Путина». Он будет брать новых заложников Так пишут немецкие журналисты
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25.08.2024 20:26 Відповісти
да !!! да !!!! и ще раз ДА !!!!(((
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25.08.2024 20:53 Відповісти
пора їбашить по курську
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25.08.2024 20:34 Відповісти
Давно пора !
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25.08.2024 20:36 Відповісти
видите как они КУРАЖАТСЯ ??..((( это все из за того ,что мы их пленим ,а не убиваем !!! Говорили же летчиков и артелеристов в плен не брать !!! или вы хотите ,чтоб дед (я) их сокырою рубав !!!((((
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25.08.2024 20:52 Відповісти
Фото з іншого місця події, де КАБ вибухнув у 10 м від цього будинку. А насправді КАБ влучив у дах п'яти поверхівки. Кілька квартир вщент, і два під'їзди не склались, але все там в руїнах. Вцілів один під'їзд.
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26.08.2024 07:02 Відповісти
 
 