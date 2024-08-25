Росіяни вдарили з авіації по приватному сектору Сумської громади: інформація про загиблих не підтвердилася (уточнено)
Сьогодні ввечері, 25 серпня, ворог здійснив авіаційний удар по приватному сектору Сумської громади.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, за попередньою інформацією, серед мирного населення є загиблі та поранені.
На місці працюють всі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога.
"Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликали в ОВА.
Уточнена інформація
Пізніше в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що, за уточненою інформацією, у Сумській громаді ворог завдав удару по дачному масиву. Постраждалих немає. Однак під час авіаційного удару постраждали мешканці Бездрицької громади.
Нагадаємо, Сьогодні вдень ворог скинув КАБи на житловий квартал у селищі Свеса Шосткинського району Сумської області, унаслідок чого дві людини загинули і дві постраждали.
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