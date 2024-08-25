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Новости Война
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Россияне обстреляли Приморское в Запорожской области, ранена женщина

Росіяни обстріляли Приморське в Запорізькій області, поранено жінку

В воскресенье, 25 августа, российские захватчики обстреляли село Приморское Запорожской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеского обстрела ранения получила женщина. Ее личность сейчас устанавливается.

Полицейские доставили пострадавшую в больницу.

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Автор: 

обстрел (26942) Запорожская область (3051)


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