Россияне обстреляли Приморское в Запорожской области, ранена женщина

В воскресенье, 25 августа, российские захватчики обстреляли село Приморское Запорожской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеского обстрела ранения получила женщина. Ее личность сейчас устанавливается.

Полицейские доставили пострадавшую в больницу.

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