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Новини Війна
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Росіяни обстріляли Приморське в Запорізькій області, поранено жінку

Росіяни обстріляли Приморське в Запорізькій області, поранено жінку

У неділю, 25 серпня, російські загарбники обстріляли село Приморське Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнала жінка. Її особу наразі встановлюють.

Поліцейські доправили постраждалу в лікарню.

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Автор: 

обстріл (28274) Запорізька область (3574)


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