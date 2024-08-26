"Укрзализныця" вывела резервные тепловозы: Пригородные электрички задерживаются
В результате российского обстрела есть обесточивание. "Укрзализныця" выводит резервные тепловозы, чтобы продолжить движение поездов.
Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с масштабной атакой врага имеем несколько обесточиваний по разным регионам. Выведены резервные тепловозы, все поезда дальнего следования продолжат движение.
Пригородное движение электропоездами пока тоже имеет задержки, энергетики уже работают на местах. City Express в Киеве и Днепре - по графику", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль