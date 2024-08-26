"Укрзалізниця" вивела резервні тепловози: Приміські електрички затримуються
Внаслідок російського обстрілу є знеструмлення. "Укрзалізниця" виводить резервні тепловози, щоб продовжити рух потягів.
Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з масштабною атакою ворога маємо декілька знеструмлень по різних регіонах. Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух.
Приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях. City Express у Києві та Дніпрі - за графіком", - йдеться в повідомленні.
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