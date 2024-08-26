Четыре станции метро Киева сейчас работают в режиме укрытия.

В Киеве ряд станций на "зеленой" и "красной" ветках метро работают только как укрытие из-за массированного обстрела РФ 26 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

"Поезда метро курсируют по "красной" линии от станции "Академгородок" до станции "Театральная" Станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия", - говорится в сообщении.

На "зеленой" линии станция "Выдубичи" работает в режиме укрытия из-за существенного увеличения людей.

Движение поездов на этой линии осуществляется: от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор" и от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая";

Станции "Выдубичи" и "Славутич" работают в режиме укрытия.

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