Чотири станції метро Києва наразі працюють у режимі укриття
У Києві низка станцій на "зеленій" та "червоній" гілках метро працюють лише як укриття через масований обстріл РФ 26 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу столичного метрополітену.
"Поїзди метро курсують "червоною" лінією від станції "Академмістечко" до станції "Театральна" Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише в режимі укриття", - йдеться у повідомленні.
На "зеленій" лінії станція "Видубичі" працює в режимі укриття через суттєве збільшення людей.
Рух поїздів на цій лінії здійснюється: від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір" та від станції "Сирець" до станції "Звіринецька";
Станції "Видубичі" та "Славутич" працюють у режимі укриття.
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