Зеленский проведет пресс-конференцию 27 августа
Во вторник, 27 августа, состоится форум с участием руководителей государственных институтов, который завершится пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Отмечается, что на мероприятии будут обсуждать вопросы войны и дальнейшие шаги Украины на пути к справедливому миру.
Представителям медиа нужно пройти аккредитацию до 14:00 26 августа по ссылке.
От одного средства массовой информации может быть аккредитован один корреспондент, один оператор, один фотограф, отметили в ОП.
Пока не сообщается в котором часу состоится пресс-конференция президента.
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І кришка не впала!
Чи буде знову про "мір в глазах прутіна"?
А нє - про подвиги під його командуваням, про "нові" ракети та дроно-ракети, бо для них перед виборча програма вже почалась і воно знову буде розповідати який він "крутий пєрєц" і взагалі "а зохен вей, товаріщі украінци".
Тепер заживем!