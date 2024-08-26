Зеленский проведет пресс-конференцию 27 августа

Во вторник, 27 августа, состоится форум с участием руководителей государственных институтов, который завершится пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что на мероприятии будут обсуждать вопросы войны и дальнейшие шаги Украины на пути к справедливому миру.

Представителям медиа нужно пройти аккредитацию до 14:00 26 августа по ссылке.

От одного средства массовой информации может быть аккредитован один корреспондент, один оператор, один фотограф, отметили в ОП.

Пока не сообщается в котором часу состоится пресс-конференция президента.

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