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Зеленский проведет пресс-конференцию 27 августа

Зеленський проведе пресконференцію 27 серпня щодо війни в Україні

Во вторник, 27 августа, состоится форум с участием руководителей государственных институтов, который завершится пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что на мероприятии будут обсуждать вопросы войны и дальнейшие шаги Украины на пути к справедливому миру.

Представителям медиа нужно пройти аккредитацию до 14:00 26 августа по ссылке.

От одного средства массовой информации может быть аккредитован один корреспондент, один оператор, один фотограф, отметили в ОП.

Пока не сообщается в котором часу состоится пресс-конференция президента.

Также читайте: Украина совместно с партнерами разрабатывает мирный план, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) пресс-конференция (324) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+15
Гори в пеклі,Трупожер Гундосий! Падло зі своєю шоблою, ти не здатен керувати країною, ти знищив її!
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26.08.2024 11:42
+12
Країна завмерла в очікуванні!
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26.08.2024 11:40
+8
беру відпустку на цей день, купую зошити, щоб записувати за найвеличнішим
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26.08.2024 11:41
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Правила форума Совет форумчан
клован нелегітимний, оточений зрадниками
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26.08.2024 11:40 Ответить
Сьогодні не може, курить і від вчорашнього висєра паляницею відходить
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26.08.2024 12:04 Ответить
Країна завмерла в очікуванні!
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26.08.2024 11:40 Ответить
Головне щоб рояль налаштований був.
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26.08.2024 11:45 Ответить
Егеж!
І кришка не впала!
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26.08.2024 11:48 Ответить
Та хай падає. Епічний фінал буде!))
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26.08.2024 12:07 Ответить
беру відпустку на цей день, купую зошити, щоб записувати за найвеличнішим
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26.08.2024 11:41 Ответить
Гори в пеклі,Трупожер Гундосий! Падло зі своєю шоблою, ти не здатен керувати країною, ти знищив її!
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26.08.2024 11:42 Ответить
"Вангую" для Юрія Бутусова знову "не вистачить міста".....
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26.08.2024 11:42 Ответить
Спросите кто нибудь - когда арестуют агента сивковича?
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26.08.2024 11:42 Ответить
Агент сивкович давно на родине
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26.08.2024 11:44 Ответить
Думаєш він зробив пластику і зараз виступає по телікам замість найвеличнішого?
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26.08.2024 11:46 Ответить
Нарешті! Хоть нарегочемося.
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26.08.2024 11:43 Ответить
Розкаже як здає українську теріторію ..? чи які успіхи з строковиками у курський обл?
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26.08.2024 11:47 Ответить
А ЧИ ЗАПРОСЯТЬ НА ПРЕСУХУ КОГОСЬ З ТИХ, ХТО ЗА УКРАЇНУ, БУТУСОВА, КРИВОНОСА НАПРИКЛАД ?
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26.08.2024 11:49 Ответить
А генерал Кривонос хіба журналіст?
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26.08.2024 11:50 Ответить
З такої нагоди генератори підвезуть і марафєт відновлять?
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26.08.2024 11:56 Ответить
І буде знову вякати про "незламну незламність" і про "потужну потужність"?
Чи буде знову про "мір в глазах прутіна"?
А нє - про подвиги під його командуваням, про "нові" ракети та дроно-ракети, бо для них перед виборча програма вже почалась і воно знову буде розповідати який він "крутий пєрєц" і взагалі "а зохен вей, товаріщі украінци".
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26.08.2024 11:58 Ответить
Цьому гундосому некрофілу у передвиборчій кампанії вже несвітить нічого. Навіть самий останній, кончений зебіл за це лайно не проголосує. Бо нареготалися під ракетами вже навіть зебіли під зав'язку.
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26.08.2024 12:05 Ответить
Ты ошибаешься. Этот народ даже с бомбой на голове и палкой в заднице не способен делать выводы.
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26.08.2024 12:08 Ответить
скільки разів за пресс-конференцію пролунає слово "ПОТУЖНО"?
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26.08.2024 12:04 Ответить
Серед сьогоднішніх новин, лиш оця "заспокоює"
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26.08.2024 12:04 Ответить
О,нам для перемоги не вистачало потужного хворуму і прес-конхверенції!
Тепер заживем!
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26.08.2024 12:26 Ответить
Пресконференцiя для поцiновувачiв блюд з локшини
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26.08.2024 12:33 Ответить
Як же хочеться вже почути : " Я устал, я ухожу!"
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26.08.2024 12:34 Ответить
 
 