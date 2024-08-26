Зеленський проведе пресконференцію 27 серпня

У вівторок, 27 серпня, відбудеться форум за участю керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією президента України Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що на заході обговорюватимуть питання війни та подальші кроки України на шляху до справедливого миру.

Представникам медіа потрібно пройти акредитацію до 14:00 26 серпня за посиланням.

Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора, одного фотографа, зауважили в ОП.

Наразі не повідомляється о котрій годині відбудеться пресконференція президента.

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