Зеленський проведе пресконференцію 27 серпня
У вівторок, 27 серпня, відбудеться форум за участю керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією президента України Володимира Зеленського.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зазначається, що на заході обговорюватимуть питання війни та подальші кроки України на шляху до справедливого миру.
Представникам медіа потрібно пройти акредитацію до 14:00 26 серпня за посиланням.
Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора, одного фотографа, зауважили в ОП.
Наразі не повідомляється о котрій годині відбудеться пресконференція президента.
Топ коментарі
+15 Светлана Круп
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+12 Вальд Ще
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І кришка не впала!
Чи буде знову про "мір в глазах прутіна"?
А нє - про подвиги під його командуваням, про "нові" ракети та дроно-ракети, бо для них перед виборча програма вже почалась і воно знову буде розповідати який він "крутий пєрєц" і взагалі "а зохен вей, товаріщі украінци".
Тепер заживем!