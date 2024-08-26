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Зеленський проведе пресконференцію 27 серпня

Зеленський проведе пресконференцію 27 серпня щодо війни в Україні

У вівторок, 27 серпня, відбудеться форум за участю керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією президента України Володимира Зеленського. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що на заході обговорюватимуть питання війни та подальші кроки України на шляху до справедливого миру.

Представникам медіа потрібно пройти акредитацію до 14:00 26 серпня за посиланням.

Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора, одного фотографа, зауважили в ОП.

Наразі не повідомляється о котрій годині відбудеться пресконференція президента.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23705) пресконференція (188) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+15
Гори в пеклі,Трупожер Гундосий! Падло зі своєю шоблою, ти не здатен керувати країною, ти знищив її!
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26.08.2024 11:42
+12
Країна завмерла в очікуванні!
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26.08.2024 11:40
+8
беру відпустку на цей день, купую зошити, щоб записувати за найвеличнішим
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26.08.2024 11:41
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клован нелегітимний, оточений зрадниками
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26.08.2024 11:40 Відповісти
Сьогодні не може, курить і від вчорашнього висєра паляницею відходить
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26.08.2024 12:04 Відповісти
Країна завмерла в очікуванні!
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26.08.2024 11:40 Відповісти
Головне щоб рояль налаштований був.
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26.08.2024 11:45 Відповісти
Егеж!
І кришка не впала!
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26.08.2024 11:48 Відповісти
Та хай падає. Епічний фінал буде!))
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26.08.2024 12:07 Відповісти
беру відпустку на цей день, купую зошити, щоб записувати за найвеличнішим
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26.08.2024 11:41 Відповісти
Гори в пеклі,Трупожер Гундосий! Падло зі своєю шоблою, ти не здатен керувати країною, ти знищив її!
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26.08.2024 11:42 Відповісти
"Вангую" для Юрія Бутусова знову "не вистачить міста".....
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26.08.2024 11:42 Відповісти
Спросите кто нибудь - когда арестуют агента сивковича?
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26.08.2024 11:42 Відповісти
Агент сивкович давно на родине
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26.08.2024 11:44 Відповісти
Думаєш він зробив пластику і зараз виступає по телікам замість найвеличнішого?
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26.08.2024 11:46 Відповісти
Нарешті! Хоть нарегочемося.
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26.08.2024 11:43 Відповісти
Розкаже як здає українську теріторію ..? чи які успіхи з строковиками у курський обл?
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26.08.2024 11:47 Відповісти
А ЧИ ЗАПРОСЯТЬ НА ПРЕСУХУ КОГОСЬ З ТИХ, ХТО ЗА УКРАЇНУ, БУТУСОВА, КРИВОНОСА НАПРИКЛАД ?
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26.08.2024 11:49 Відповісти
А генерал Кривонос хіба журналіст?
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26.08.2024 11:50 Відповісти
З такої нагоди генератори підвезуть і марафєт відновлять?
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26.08.2024 11:56 Відповісти
І буде знову вякати про "незламну незламність" і про "потужну потужність"?
Чи буде знову про "мір в глазах прутіна"?
А нє - про подвиги під його командуваням, про "нові" ракети та дроно-ракети, бо для них перед виборча програма вже почалась і воно знову буде розповідати який він "крутий пєрєц" і взагалі "а зохен вей, товаріщі украінци".
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26.08.2024 11:58 Відповісти
Цьому гундосому некрофілу у передвиборчій кампанії вже несвітить нічого. Навіть самий останній, кончений зебіл за це лайно не проголосує. Бо нареготалися під ракетами вже навіть зебіли під зав'язку.
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26.08.2024 12:05 Відповісти
Ты ошибаешься. Этот народ даже с бомбой на голове и палкой в заднице не способен делать выводы.
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26.08.2024 12:08 Відповісти
скільки разів за пресс-конференцію пролунає слово "ПОТУЖНО"?
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26.08.2024 12:04 Відповісти
Серед сьогоднішніх новин, лиш оця "заспокоює"
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26.08.2024 12:04 Відповісти
О,нам для перемоги не вистачало потужного хворуму і прес-конхверенції!
Тепер заживем!
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26.08.2024 12:26 Відповісти
Пресконференцiя для поцiновувачiв блюд з локшини
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26.08.2024 12:33 Відповісти
Як же хочеться вже почути : " Я устал, я ухожу!"
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26.08.2024 12:34 Відповісти
 
 