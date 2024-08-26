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Украина совместно с партнерами разрабатывает мирный план, - Зеленский

Україна спільно з партнерами розробляє мирний план, - Зеленський

На основе всех пунктов украинской формулы мира Украина вместе с партнерами разрабатывает мирный план. Ожидается, что работа над ним завершится до ноября этого года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью индийским СМИ, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал о том, что 22 августа прошла большая первая онлайн-встреча между Украиной и партнерами после июньского Глобального саммита мира.

"Начали команды работать, начали разрабатывать полностью план. Как я и говорил, мы хотим до ноября разработать план на основе всех пунктов", - сказал Зеленский.

По мнению президента, подход Украины, учитывая шаги на поле боя и дипломатическом направлении, - ближе к миру, чем любые другие предложения, которые были озвучены от других стран мира. По словам главы государства, все предложения, которые сейчас звучат - это не путь, а лишь политические заявления.

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"Все остальные предложения, которые вы слышали от многих стран мира, я считаю, что на сегодня все, что звучит - это политические заявления. Это не путь, это не формулы. Это никакая не конкретика. Кто-то говорит, что завершит войну за полгода, кто-то за год, третий - за сутки, четвертый говорит, что война закончится в 2026 году, когда экономика РФ упадет", - заявил Зеленский.

Кроме этого, комментируя мирные планы других стран по завершению российско-украинской войны, Зеленский отметил, что это лишь аналитические, экспертные и политические заявления, но "ни у кого нет никакого плана".

"Кто бы ни говорил, что "мы за дипломатическое решение, я всегда поддержу. Мы все хотим, чтобы ни один наш солдат не погибал, ни один наш человек. Но вы же не можете с насильником и маньяком договариваться и говорить: "Да, мы понимаем, что ты изнасиловал уже 15 человек, а еще 30 убил, но давайте поговорим. Ну-ну-ну, больше так не делай". Так не работает с этим человеком. Он не боится политических запугиваний, я о Путине", - сказал украинский лидер.

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Зеленский добавил, что руководитель РФ Владимир Путин не боится никаких политических запугиваний. А на дипломатические шаги, как отметил президент, глава Кремля отвечает очередными ударами по Украине и убийствами украинцев.

"Когда вы говорите "дипломатия", - я только "за". Только в дипломатии я бы хотел увидеть конкретные шаги и чтобы это было не за счет 30% нашего государства и не за счет нашего населения. Если есть такой план, - мы только "за"", - подчеркнул украинский президент.

К слову, ранее Зеленский уже заявлял о намерении Украины разработать мирный план до ноября.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20246) план (189) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+23
А рашка срати хоче на всі твої мирні плани. Тому питання: нах...я ти бурхливу діяльність імітуєш?
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26.08.2024 02:00
+15
перш ніж розробляти план треба мати засоби його втілення. Чи не треба?
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26.08.2024 02:03
+12
З китайцями, індусамт та іншими націями розробляє президент мирний план для українців. А українці про цей план навіть не знають
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26.08.2024 02:44
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Правила форума Совет форумчан
А рашка срати хоче на всі твої мирні плани. Тому питання: нах...я ти бурхливу діяльність імітуєш?
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26.08.2024 02:00 Ответить
Який гравець така і гра.
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26.08.2024 08:02 Ответить
ну так !!! хто б сперечався я не буду ...

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26.08.2024 08:18 Ответить
Головний палководець по піаніно!
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26.08.2024 11:20 Ответить
Он не один такой, многие имитируют.
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26.08.2024 07:11 Ответить
Партнери у оманського можуть бути тільки у Москві. Така бурхлива діяльність тільки для замилування очей. Всі ж проковтнули його нелегетимність і цю дурку проковтнуть
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26.08.2024 07:21 Ответить
перш ніж розробляти план треба мати засоби його втілення. Чи не треба?
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26.08.2024 02:03 Ответить
знов за рибу гроші
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26.08.2024 02:09 Ответить
Перекладача в студію!😀😀😀
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26.08.2024 02:24 Ответить
«Ми, спільно з оманськими партнерами, розробляємо мирний план»
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26.08.2024 02:36 Ответить
"Це вже ж було" , як казав один відомий персонаж))
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26.08.2024 02:26 Ответить
З китайцями, індусамт та іншими націями розробляє президент мирний план для українців. А українці про цей план навіть не знають
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26.08.2024 02:44 Ответить
Нада проста пєрєстать...
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26.08.2024 06:17 Ответить
...розповідати про мирні плани!
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26.08.2024 08:25 Ответить
І це каже блазень,який всіх в Україні завіряв,що з "бензоколонкой" можна домовитись "посерединке",бачив мир в очах х...ла,а за кіль діб до початку повномаштабного вторгнення запевняв усі що "расіяне тоже люди" і непойдуть війной.
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26.08.2024 04:53 Ответить
Будь який мирний план що не передбачає знищення російської федерації не вартий виїденого яйця. Але як інструмент маніпуляції та тиску на боягузливих і безпорадних європейських та американських політиків цілком згодиться.
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26.08.2024 05:23 Ответить
А Захід боїться тиску, від кого тиск?
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26.08.2024 11:18 Ответить
Держслужбовці тиску не бояться, вони його не *******. На тиск треба відповідати, щось вирішувати, потрапляти в новини. А службовці всюди хотять їсти, гуляти, спати побільше а відсвічувати поменше. Тож схильні дати щось аби лише від них відчепилися. Як то кажуть Squeaky wheel gets the grease.
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26.08.2024 18:39 Ответить
Брехлива османська гнида
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26.08.2024 06:03 Ответить
Про перемовини він не бреше.
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26.08.2024 06:19 Ответить
Мирний план - війна
Військовий план - мир
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26.08.2024 06:17 Ответить
Знову жалюгідне скуління ?
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26.08.2024 06:34 Ответить
Скорей имитация бурной деятельности.
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26.08.2024 06:52 Ответить
Трясця, приїхав у Суми. Язик почесав, потім у відео "Прильотів стало менше! Завдяки Суджі." А північ отримала відповідь кацапів цьому недолугому. По повній. Пів мого селища за два дні втекло від КАБів та ракет. Ось таке у нас свято було ! І вбиті були, і поранені. Більш ніж за всі два з половиною роки. Сусідка за 70 сьогодні спозаранку поперлась на автостанцію, щоб виїхати в Київ ! Куди воно не приїде - всюди починається біда !!! Ну як не сказати: "СВОЛОТО ти, а не Лідор !"
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26.08.2024 07:23 Ответить
Ішак і далі товче воду у ступі. Це чмо не має в своїй макітрі жодної реалістичної, раціональної ідеї. Що дєрмак напише, то воно і прочитає.
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26.08.2024 07:29 Ответить
Вовочка, як же ж ти нас всіх ****** своїми мирними планами завершення війни!
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26.08.2024 07:54 Ответить
У містера Фікса є план...
Та гашиш
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26.08.2024 08:11 Ответить
Дайте йому касторки, може від неї кров відхлине з голови до сраки і його попустить на деякий час від "планів".
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26.08.2024 08:22 Ответить
Ну тобто зенаркотрiп буде продовжуватись.
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26.08.2024 08:54 Ответить
Партнёры это Китай и Индия ?
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26.08.2024 09:49 Ответить
У нас війна. Війна закінчиться або перемогою, або поразкою. При чому тут мирний план. Мирний план це пауза. При "барігах" здобута пауза була для підняття обороноздатності. При "нових ліцах" для скаженого дерибану і знищення обороноздатності. При наступній паузі Зельониє будуть продовжувати скажений дерибан, що буде гробити нашу обороноздатність. В цьому вже ніхто не сумнівається.
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26.08.2024 10:55 Ответить
Ти вже задовбав своєї балаканиною, всі твої слова, це вітер, ляпнув і все, здуло! Брехло ти!!!!
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26.08.2024 11:15 Ответить
Для кого?
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26.08.2024 12:24 Ответить
Знову порожні та без всякого сенсу відосики та заяви, Якже вже набридло оце тупе толочиння води в ступі. Він як генератор випадкових слів- багато розмов ні про що.......
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26.08.2024 16:31 Ответить
 
 