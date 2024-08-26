Украина совместно с партнерами разрабатывает мирный план, - Зеленский

На основе всех пунктов украинской формулы мира Украина вместе с партнерами разрабатывает мирный план. Ожидается, что работа над ним завершится до ноября этого года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью индийским СМИ, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал о том, что 22 августа прошла большая первая онлайн-встреча между Украиной и партнерами после июньского Глобального саммита мира.

"Начали команды работать, начали разрабатывать полностью план. Как я и говорил, мы хотим до ноября разработать план на основе всех пунктов", - сказал Зеленский.

По мнению президента, подход Украины, учитывая шаги на поле боя и дипломатическом направлении, - ближе к миру, чем любые другие предложения, которые были озвучены от других стран мира. По словам главы государства, все предложения, которые сейчас звучат - это не путь, а лишь политические заявления.

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"Все остальные предложения, которые вы слышали от многих стран мира, я считаю, что на сегодня все, что звучит - это политические заявления. Это не путь, это не формулы. Это никакая не конкретика. Кто-то говорит, что завершит войну за полгода, кто-то за год, третий - за сутки, четвертый говорит, что война закончится в 2026 году, когда экономика РФ упадет", - заявил Зеленский.

Кроме этого, комментируя мирные планы других стран по завершению российско-украинской войны, Зеленский отметил, что это лишь аналитические, экспертные и политические заявления, но "ни у кого нет никакого плана".

"Кто бы ни говорил, что "мы за дипломатическое решение, я всегда поддержу. Мы все хотим, чтобы ни один наш солдат не погибал, ни один наш человек. Но вы же не можете с насильником и маньяком договариваться и говорить: "Да, мы понимаем, что ты изнасиловал уже 15 человек, а еще 30 убил, но давайте поговорим. Ну-ну-ну, больше так не делай". Так не работает с этим человеком. Он не боится политических запугиваний, я о Путине", - сказал украинский лидер.

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Зеленский добавил, что руководитель РФ Владимир Путин не боится никаких политических запугиваний. А на дипломатические шаги, как отметил президент, глава Кремля отвечает очередными ударами по Украине и убийствами украинцев.

"Когда вы говорите "дипломатия", - я только "за". Только в дипломатии я бы хотел увидеть конкретные шаги и чтобы это было не за счет 30% нашего государства и не за счет нашего населения. Если есть такой план, - мы только "за"", - подчеркнул украинский президент.

К слову, ранее Зеленский уже заявлял о намерении Украины разработать мирный план до ноября.

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