Україна спільно з партнерами розробляє мирний план, - Зеленський
На основі всіх пунктів української формули миру Україна разом із партнерами розробляє мирний план. Очікується, що робота над ним завершиться до листопада цього року.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю індійським ЗМІ, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Очільник держави розповів про те, що 22 серпня пройшла велика перша онлайн-зустріч між Україною та партнерами після червневого Глобального саміту миру.
"Почали команди працювати, почали розробляти повністю план. Як я і говорив, ми хочемо до листопада розробити план на основі всіх пунктів", - сказав Зеленський.
На думку президента, підхід України, враховуючи кроки на полі бою та дипломатичному напрямку, - ближчий до миру, ніж будь-які інші пропозиції, які були озвучені від інших країн світу. За словами глави держави, всі пропозиції, які нині звучать - це не шлях, а лише політичні заяви.
"Всі інші пропозиції, які ви чули від багатьох країн світу, я вважаю, що на сьогодні все, що звучить – це політичні заяви. Це не шлях, це не формули. Це ніяка не конкретика. Хтось каже, що завершить війну за пів року, хтось за рік, третій – за добу, четвертий каже, що війна закінчиться у 2026 році, коли економіка РФ впаде", - заявив Зеленський.
Крім цього, коментуючи мирні плани інших країн щодо завершення російсько-української війни, Зеленський зазначив, що це лише аналітичні, експертні та політичні заяви, але "ні у кого немає жодного плану".
"Хто б не казав, що "ми за дипломатичне рішення, я завжди підтримаю. Ми всі хочемо, щоб жоден наш солдат не гинув, жодна наша людина. Але ви ж не можете з ґвалтівником і маніяком домовлятися і казати: "Так, ми розуміємо, що ти зґвалтував вже 15 людей, а ще 30 вбив, але поговорімо. Ну-ну-ну, більше так не роби". Так не працює з цією людиною. Він не боїться політичних залякувань, я про Путіна", - сказав український лідер.
Зеленський додав, що керманич РФ Володимир Путін не боїться жодних політичних залякувань. А на дипломатичні кроки, як зауважив президент, глава Кремля відповідає черговими ударами по Україні та вбивствами українців.
"Коли ви кажете "дипломатія", - я тільки "за". Тільки у дипломатії я б хотів побачити конкретні кроки і щоб це було не коштом 30% нашої держави і не за рахунок нашого населення. Якщо є такий план, - ми тільки "за"", - наголосив український президент.
До слова, раніше Зеленський уже заявляв про намір України розробити мирний план до листопада.
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