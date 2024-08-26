УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13412 відвідувачів онлайн
Новини
3 799 38

Україна спільно з партнерами розробляє мирний план, - Зеленський

Україна спільно з партнерами розробляє мирний план, - Зеленський

На основі всіх пунктів української формули миру Україна разом із партнерами розробляє мирний план. Очікується, що робота над ним завершиться до листопада цього року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю індійським ЗМІ, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Очільник держави розповів про те, що 22 серпня  пройшла велика перша онлайн-зустріч між Україною та партнерами після червневого Глобального саміту миру.

"Почали команди працювати, почали розробляти повністю план. Як я і говорив, ми хочемо до листопада розробити план на основі всіх пунктів", - сказав Зеленський.

На думку президента, підхід України, враховуючи кроки на полі бою та дипломатичному напрямку, - ближчий до миру, ніж будь-які інші пропозиції, які були озвучені від інших країн світу. За словами глави держави, всі пропозиції, які нині звучать - це не шлях, а лише політичні заяви.

Читайте також: Путіну не вдасться повернути той вплив, який мав СРСР у світі, - Зеленський

"Всі інші пропозиції, які ви чули від багатьох країн світу, я вважаю, що на сьогодні все, що звучить – це політичні заяви. Це не шлях, це не формули. Це ніяка не конкретика. Хтось каже, що завершить війну за пів року, хтось за рік, третій – за добу, четвертий каже, що війна закінчиться у 2026 році, коли економіка РФ впаде", - заявив Зеленський.

Крім цього, коментуючи мирні плани інших країн щодо завершення російсько-української війни, Зеленський зазначив, що це лише аналітичні, експертні та політичні заяви, але "ні у кого немає жодного плану".

"Хто б не казав, що "ми за дипломатичне рішення, я завжди підтримаю. Ми всі хочемо, щоб жоден наш солдат не гинув, жодна наша людина. Але ви ж не можете з ґвалтівником і маніяком домовлятися і казати: "Так, ми розуміємо, що ти зґвалтував вже 15 людей, а ще 30 вбив, але поговорімо. Ну-ну-ну, більше так не роби". Так не працює з цією людиною. Він не боїться політичних залякувань, я про Путіна", - сказав український лідер.

Читайте також: Зеленський пропонує Індії провести другий Саміт миру: Це велика країна, велика демократія

Зеленський додав, що керманич РФ Володимир Путін не боїться жодних політичних залякувань. А на дипломатичні кроки, як зауважив президент, глава Кремля відповідає черговими ударами по Україні та вбивствами українців.

"Коли ви кажете "дипломатія", - я тільки "за". Тільки у дипломатії я б хотів побачити конкретні кроки і щоб це було не коштом 30% нашої держави і не за рахунок нашого населення. Якщо є такий план, - ми тільки "за"", - наголосив український президент.

До слова, раніше Зеленський уже заявляв про намір України розробити мирний план до листопада.

Читайте також: Ми не міняємо людей і території на пропозиції щодо досягнення миру, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) план (170) Формула миру (96)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
А рашка срати хоче на всі твої мирні плани. Тому питання: нах...я ти бурхливу діяльність імітуєш?
показати весь коментар
26.08.2024 02:00
+15
перш ніж розробляти план треба мати засоби його втілення. Чи не треба?
показати весь коментар
26.08.2024 02:03
+12
З китайцями, індусамт та іншими націями розробляє президент мирний план для українців. А українці про цей план навіть не знають
показати весь коментар
26.08.2024 02:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А рашка срати хоче на всі твої мирні плани. Тому питання: нах...я ти бурхливу діяльність імітуєш?
показати весь коментар
26.08.2024 02:00 Відповісти
Який гравець така і гра.
показати весь коментар
26.08.2024 08:02 Відповісти
ну так !!! хто б сперечався я не буду ...

показати весь коментар
26.08.2024 08:18 Відповісти
Головний палководець по піаніно!
показати весь коментар
26.08.2024 11:20 Відповісти
Он не один такой, многие имитируют.
показати весь коментар
26.08.2024 07:11 Відповісти
Партнери у оманського можуть бути тільки у Москві. Така бурхлива діяльність тільки для замилування очей. Всі ж проковтнули його нелегетимність і цю дурку проковтнуть
показати весь коментар
26.08.2024 07:21 Відповісти
перш ніж розробляти план треба мати засоби його втілення. Чи не треба?
показати весь коментар
26.08.2024 02:03 Відповісти
знов за рибу гроші
показати весь коментар
26.08.2024 02:09 Відповісти
Перекладача в студію!😀😀😀
показати весь коментар
26.08.2024 02:24 Відповісти
«Ми, спільно з оманськими партнерами, розробляємо мирний план»
показати весь коментар
26.08.2024 02:36 Відповісти
"Це вже ж було" , як казав один відомий персонаж))
показати весь коментар
26.08.2024 02:26 Відповісти
З китайцями, індусамт та іншими націями розробляє президент мирний план для українців. А українці про цей план навіть не знають
показати весь коментар
26.08.2024 02:44 Відповісти
Нада проста пєрєстать...
показати весь коментар
26.08.2024 06:17 Відповісти
...розповідати про мирні плани!
показати весь коментар
26.08.2024 08:25 Відповісти
І це каже блазень,який всіх в Україні завіряв,що з "бензоколонкой" можна домовитись "посерединке",бачив мир в очах х...ла,а за кіль діб до початку повномаштабного вторгнення запевняв усі що "расіяне тоже люди" і непойдуть війной.
показати весь коментар
26.08.2024 04:53 Відповісти
Будь який мирний план що не передбачає знищення російської федерації не вартий виїденого яйця. Але як інструмент маніпуляції та тиску на боягузливих і безпорадних європейських та американських політиків цілком згодиться.
показати весь коментар
26.08.2024 05:23 Відповісти
А Захід боїться тиску, від кого тиск?
показати весь коментар
26.08.2024 11:18 Відповісти
Держслужбовці тиску не бояться, вони його не *******. На тиск треба відповідати, щось вирішувати, потрапляти в новини. А службовці всюди хотять їсти, гуляти, спати побільше а відсвічувати поменше. Тож схильні дати щось аби лише від них відчепилися. Як то кажуть Squeaky wheel gets the grease.
показати весь коментар
26.08.2024 18:39 Відповісти
Брехлива османська гнида
показати весь коментар
26.08.2024 06:03 Відповісти
Про перемовини він не бреше.
показати весь коментар
26.08.2024 06:19 Відповісти
Мирний план - війна
Військовий план - мир
показати весь коментар
26.08.2024 06:17 Відповісти
Знову жалюгідне скуління ?
показати весь коментар
26.08.2024 06:34 Відповісти
Скорей имитация бурной деятельности.
показати весь коментар
26.08.2024 06:52 Відповісти
Трясця, приїхав у Суми. Язик почесав, потім у відео "Прильотів стало менше! Завдяки Суджі." А північ отримала відповідь кацапів цьому недолугому. По повній. Пів мого селища за два дні втекло від КАБів та ракет. Ось таке у нас свято було ! І вбиті були, і поранені. Більш ніж за всі два з половиною роки. Сусідка за 70 сьогодні спозаранку поперлась на автостанцію, щоб виїхати в Київ ! Куди воно не приїде - всюди починається біда !!! Ну як не сказати: "СВОЛОТО ти, а не Лідор !"
показати весь коментар
26.08.2024 07:23 Відповісти
Ішак і далі товче воду у ступі. Це чмо не має в своїй макітрі жодної реалістичної, раціональної ідеї. Що дєрмак напише, то воно і прочитає.
показати весь коментар
26.08.2024 07:29 Відповісти
Вовочка, як же ж ти нас всіх ****** своїми мирними планами завершення війни!
показати весь коментар
26.08.2024 07:54 Відповісти
У містера Фікса є план...
Та гашиш
показати весь коментар
26.08.2024 08:11 Відповісти
Дайте йому касторки, може від неї кров відхлине з голови до сраки і його попустить на деякий час від "планів".
показати весь коментар
26.08.2024 08:22 Відповісти
Ну тобто зенаркотрiп буде продовжуватись.
показати весь коментар
26.08.2024 08:54 Відповісти
Партнёры это Китай и Индия ?
показати весь коментар
26.08.2024 09:49 Відповісти
У нас війна. Війна закінчиться або перемогою, або поразкою. При чому тут мирний план. Мирний план це пауза. При "барігах" здобута пауза була для підняття обороноздатності. При "нових ліцах" для скаженого дерибану і знищення обороноздатності. При наступній паузі Зельониє будуть продовжувати скажений дерибан, що буде гробити нашу обороноздатність. В цьому вже ніхто не сумнівається.
показати весь коментар
26.08.2024 10:55 Відповісти
Ти вже задовбав своєї балаканиною, всі твої слова, це вітер, ляпнув і все, здуло! Брехло ти!!!!
показати весь коментар
26.08.2024 11:15 Відповісти
Для кого?
показати весь коментар
26.08.2024 12:24 Відповісти
Знову порожні та без всякого сенсу відосики та заяви, Якже вже набридло оце тупе толочиння води в ступі. Він як генератор випадкових слів- багато розмов ні про що.......
показати весь коментар
26.08.2024 16:31 Відповісти
 
 