Україна розробить мирний план до листопада, - Зеленський

Україна працює над розробкою власного мирного плану, який буде готовий до кінця листопада.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському суспільному мовнику NHK, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що "терпіння, підтримка і дипломатичний тиск - це три фактори для справедливого завершення війни".

Зеленський наголосив, "якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що у неї немає жодного шансу".

Український лідер також сказав, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки РФ продовжує окуповувати українську територію.

Крім цього, президент зазначив, що Україна "розпочне детальні переговори з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань". За словами Зеленського, до кінця листопада Україна створить план дій для досягнення миру.

Раніше президент Зеленський заявив про бажання України провести другий Глобальний саміт миру у 2024 році.

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