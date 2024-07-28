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Україна розробить мирний план до листопада, - Зеленський

Ми розробимо мирний план до листопада, - Зеленський

Україна працює над розробкою власного мирного плану, який буде готовий до кінця листопада.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському суспільному мовнику NHK, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що "терпіння, підтримка і дипломатичний тиск - це три фактори для справедливого завершення війни".

Зеленський наголосив, "якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що у неї немає жодного шансу".

Український лідер також сказав, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки РФ продовжує окуповувати українську територію.

Крім цього, президент зазначив, що Україна "розпочне детальні переговори з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань". За словами Зеленського, до кінця листопада Україна створить план дій для досягнення миру.

Раніше президент Зеленський заявив про бажання України провести другий Глобальний саміт миру у 2024 році.

Читайте також: Зеленський щодо плану Трампа про завершення війни "за добу": Це означає просто зупинитися і віддати. Україна ніколи на це не піде

Автор: 

Зеленський (23659) план (170)


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Топ коментарі
+66
Це який по рахунку мирний план? А що там з кримською платформою? А щось не чути про армію відновлення і гвардію наступу!!??
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28.07.2024 19:12
+48
Разработчік уєв! Йди вже нах, придурок лагерний! Відосіки, планчики, дорожки, кАльосікі!
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28.07.2024 19:17
+40
Якби вистачило терпіння не прибити тебе до листопада. Вже не звучить слово ПЕРЕМОГА, і яка може бути перемога зі зрадницькою єрмакошоблою на чолі країни. "А братія мовчить собі,. Витріщивши очі! Як ягнята. «Нехай, - каже, -. Може, так і треба».
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28.07.2024 19:16
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А хто змушує "довірливих і наївних людей " слухати ту маячню про "перемогу" і "кордони 91 року "від тєлємарафонівських експердів типу світанів ,жданових ,мусієнків та іншої мудоти ,що в нашого мудрого наріду своїх мізків в голові немає ?
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28.07.2024 22:04 Відповісти
Хай спочатку зійде,згідно Конституції і все піде лише на краще.
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28.07.2024 20:51 Відповісти
Звичайно що хочуть. Для цього простроченого узурпатора давно послали за узьким кораблем, а він все не йде, бо бачте ще не накрався, коли корупційні гроші під час війни річкою течуть, як же він відмовиться від такої посади та й всі накази свого кремльовського фюрера ще не виконав
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30.07.2024 13:27 Відповісти
кац пропонує здатися😡
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28.07.2024 19:56 Відповісти
За словами Зеленського, до кінця листопада Україна ВТІЛИТЬ ОМАНСЬКИЙ ПЛАН дій для досягнення миру.
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28.07.2024 19:57 Відповісти
В України першочергвий план - відправити ішака на нари. Це чмо доведе державу до повного краху. Якщо вже не довів.
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28.07.2024 20:01 Відповісти
План.
п.1 Позбавлення клоуна президентських повноважень
п.2 Розуміння кремлем, що їх зелена лялька в ауті та не зможе бути ім корисною.
п.3 Мир на умовах справжнього українського президента
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28.07.2024 20:01 Відповісти
Нам життєво необхідні вибори
Ці вже до керувалися ще у 2022, а далі тільки гірше і гірше. Ще трохи цієї зеленої маячні і України просто не залишиться
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28.07.2024 20:06 Відповісти
А вы уверены, что в результате выборов шайка Ермака не укрепит свои позиции еще на много лет? Потому что тупое стадо массово проголосует за боневтика-миротворца? И им похер, что шут убил сотни тысяч украинцев.
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29.07.2024 07:29 Відповісти
На свинособачу не відповідаю
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29.07.2024 11:13 Відповісти
Так ви ж вже віповіли. "Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны".
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29.07.2024 12:51 Відповісти
А куди гірше? Ну от куди?
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29.07.2024 12:54 Відповісти
Когда избрали Януковича, я думал, что все, это дно. Но я не знал тогда, что впереди выборы шута...
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29.07.2024 13:05 Відповісти
Навіть якщо такі як ви за цю кремльовську шайку проголосують, то вас все одно не набереться більше ніж 3% від всіх українських виборців. Більше 90% населення України ненавидить того кремльовського ушльопка. Так що дорога у шобли одна і незмінна - на нари на довічно
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30.07.2024 13:33 Відповісти
Такие как мы - это какие? Кому это вы ярлыки навешиваете? Насчет процентов бред полный, оглянитесь вокруг! Куда делись те дегенераты, которые голосовали за шута? Большинство либо смылись за границу, либо прячутся за броней, либо тупо попрятались, работу бросили, сидят на маминой пенсии под маминой юбкой, либо, кто не смог пропетлять и загребли, срочно делают больную одинокую маму при смерти, либо больную жену, чтобы из окопов смыться. Это я за свое окружение, а оно ничем не отличается от основной хохляцкой массы, любящей братский народ, и ждущей конца войны на любых условиях. А торчка квартального как любили, так и любят, даже все эти повышения тарифов, обесценивание гривны, ТЦК - ничего не поколебало их любви. Царь хороший, бояре хреновые, да Порошенко работать не дает бедняге. Так что 90% - это издалека, а здесь в этом плане ситуация катастрофическая. Ну, вам конечно, из безопасных краев виднее.
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31.07.2024 06:47 Відповісти
Такі кацапи
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05.08.2024 14:39 Відповісти
І поїде з новим турне по острівним країнам, підписувати новий мирний план. Кабо Верде, Науру, Гватемала, новий потужний фронт підтримки України. Щоб ти здох в страшних муках, виродок зелений.
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28.07.2024 20:11 Відповісти
Перевожу-до листопада,мы постараемся ******** всю Донецкую область окончательно,чтоб у " оманских партнеров" по этому вопросу не возникало накаких вопросов.Высшему армейскому руководству в этом плане даны соотвествующие инструкции и указания.
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28.07.2024 20:11 Відповісти
Соромлюся спитати а Оманському кокаїн на пряму з Колумбії поставляють чи через )(уйла?
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28.07.2024 20:14 Відповісти
Квакають з у сих дірок,що мир буде в листопаді ,совпадєніє нє думаю!
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28.07.2024 20:14 Відповісти
3А9ОВ6АЛИ ваші 100500-ти "мирні плани"!
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28.07.2024 20:15 Відповісти
Йому б, покаятися перед Українцями!!!
А він усе час затягує, і придумує з єрмаком, чергові плани, щоб відтягувати строк свого фінішу!!

Оманські, за бейці його крутять, а воно фантазує….
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28.07.2024 20:15 Відповісти
Зе приколіст..)
Хоче досидіти до листопада,поки відбудуться вибори у США..?
А потім в залежності від результату- або пан або тікать...?!😁
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28.07.2024 20:16 Відповісти
Зеля бачить, що через 2 роки йому не буде ким командувати і хоть якийсь мир йому як знахідка ..Правда віддати Херсон і Запоріжжя от тут буде цікаво
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28.07.2024 20:17 Відповісти
через 2 роки, сподіваюсь, цей виродок буде лежати в гробу.
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29.07.2024 07:08 Відповісти
Нащо тобі був потрібен міжгалактичний швейцарський саміт за усе хороше проти всього поганого ?)
Хоча зебілята вже забули що було так давно, у них як у рибок память 2 години.
п.с. для диванних пабедунів, переговори в яких немає 2 учасників війни, один з яких має ЯО, це ніщо інше як профанація.
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28.07.2024 20:18 Відповісти
Переговори недоговороздатного з недієздатним. Який сенс? А саміт потрібен був, щоб зробити гарні фотки з ермаком в центрі.
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29.07.2024 07:16 Відповісти
Ага тікать вони не будуть бо де ще таких Буратіно як ми знайти . Вони віддадуть пуйлові все що він захоче аби бути самим при владі
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28.07.2024 20:18 Відповісти
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28.07.2024 20:19 Відповісти
Цілих три мішка прекрасного пакистанського плана. На паржать.
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29.07.2024 06:49 Відповісти
План перемоги потрібен, а не черговий "мирний"!
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28.07.2024 20:21 Відповісти
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29.07.2024 13:25 Відповісти
Фронт валиться,буквально втрачаємо по селу в день,А у балбєса плани...
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28.07.2024 20:24 Відповісти
В нас же був план з 10 пунктів
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28.07.2024 20:27 Відповісти
На шашлики ! Шо опять ?!
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28.07.2024 20:36 Відповісти
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28.07.2024 20:38 Відповісти
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29.07.2024 13:27 Відповісти
План згідно оманських договорняків!
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28.07.2024 20:40 Відповісти
Він готовий... І на мирний план і навіть ковиряти пальцем у дупі 24/7, тільки щоб не звільняти Єрмака.
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28.07.2024 20:43 Відповісти
не розуміє що ми воюємо з сатаною, в нього свої плани
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28.07.2024 20:57 Відповісти
не правда,в нього не тільки свої плани,ще є аргентинська "мука" і китайська синтетика)
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28.07.2024 21:23 Відповісти
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29.07.2024 02:32 Відповісти
а что по поводу плана победы?
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28.07.2024 21:01 Відповісти
Работы много предстоит по разработке. Хватит ли времени?

И денег. Надеюсь разрабатывать экономно будут. Больше 100 млрд не потратят.
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28.07.2024 21:04 Відповісти
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28.07.2024 21:16 Відповісти
А можна громадськості хоч щось сказати про цей план? Чи просто поставите перед фактом?
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28.07.2024 21:16 Відповісти
Він ще не доїхав, от доїде - попробують, тоді розкажуть, як воно.
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28.07.2024 21:50 Відповісти
А зі старим планом,що трапилось?Єрмак їв шашлички і витер об нього руки заляпані кетчупом?
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28.07.2024 21:21 Відповісти
Мирний план з двох трьох пунктів:
1. Зеля нах
2. Дярьмак під слідство
3. Залужного повернути назад
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28.07.2024 21:23 Відповісти
Зеля нах.-це не годиться,Зеля-це обмінний фонд,його можна обміняти на всіх захисників Маріуполя.
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28.07.2024 21:27 Відповісти
Хто повісить?Ви бачили свіжі опитування?вже 32% "корисних хом'ячків" знов усталі от войни,інстасамки кричать на весь голос:отдайте рускім пол Украіни,мишебраття,а рускіє ракєти летять нас не вбивати,а защіщать от Фаріон і ЗСУ.А подумайте,що буде взимку,особливо,якщо зима буде холодна.Вони вже своїх малолітніх "черешеньок" накрутили так,що ті бігають і палять машини ЗСУ по всій країні.
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28.07.2024 22:26 Відповісти
Використаний презерватив викидають ...
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29.07.2024 13:29 Відповісти
Зеля - нах в обмінний фонд.
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29.07.2024 14:30 Відповісти
За найвищого московського агента переживаєш?
Для обміну на захисників Маріуполя кацапи знайдуться.
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30.07.2024 13:40 Відповісти
А Зеля почему НЕ под следствие ? Он старший в этой банде.
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28.07.2024 21:39 Відповісти
С шашлыками или БЕЗ ? Как это ******** уже уматало.
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28.07.2024 21:37 Відповісти
Хріново. Не можна виходити з такими заявами в розпал мобілізації
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28.07.2024 21:46 Відповісти
https://www.facebook.com/julia.polibina?__cft__[0]=AZU4IbqnLWmotkjcAOTGZBnRuj1gYOcOn4j0nyjdD8jggkhogKENCWVCwKvaLrtTrVTMocIfLeofMsQvDWqI3CoBGZH1IRuvPzN0gX9M-XwoGDM1fG0WnYeZVPk-VTDNw_q0ZvHhwriCBjMgFdhDj3tvXsvvYQj42nMOG2ECLpLsdg&__tn__=-UC%2CP-R Julia Polibina

Це ж було вже!...(Л.Кучма)

В листопаді 2022 року був проголошений план "формули миру Зеленського". Щось змінилось? У нас є нові варіанти, крім тих, щоб агресор забрався геть з нашої землі? Щоб перестав нищити наші міста ракетами?

Поки настане листопад...багато хто уже може НЕ ДОЖИТИ до нового плану миру і чергового саміту
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28.07.2024 21:50 Відповісти
Гарний план, котрий нічим не забезпечений, а є просто декларацією хотєлок верховного та ОПи. Це не план, а повна фігня. Щось реалістичніше вони вигадати не можуть. Тому маємо, що маємо.
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28.07.2024 21:52 Відповісти
Мирний Оманський план?
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28.07.2024 22:01 Відповісти
Він шо забув що скоро 2-й тур "всесвітньої мирної конференції по мирному плану зЕленскага із 10 пунктов"? Чи вже її не буде бо на її організацію всі гроші ******... прошу пардона, освоїли?
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28.07.2024 22:02 Відповісти
Цеж вже було.
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28.07.2024 22:08 Відповісти
Мирний план від Зеленського це російське ІПСО
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28.07.2024 22:30 Відповісти
Чесно. Вже дістав "мирними планами та угодами". Це як серійного вбивцю просити більш не вбивати. А просто точити ніж.
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28.07.2024 22:31 Відповісти
Головне Безуглій показати не забудь.
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28.07.2024 22:42 Відповісти
Пора Зєлю на відпочинок, пора …
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28.07.2024 22:44 Відповісти
Швидше за все закінчиться цей цирк "великим всенародним горем" ...
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29.07.2024 13:32 Відповісти
На нарах з конфіскацією корупційного майна всіх родичів
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30.07.2024 13:44 Відповісти
Йому ще не набридло думати?
Треба вже на відпочинок, нехай думають люди не зв'язані з п'ятьма менеджерами.
Бо країна не витримає вашого ладу.
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28.07.2024 22:55 Відповісти
Пісатєль хрєнов. Вже ж писав якісь там кроки. Чим би дебілко не бавилось, аби не заважати єрмаку прокручувати плани кремля, він вже довше сидить в білорашці з кураторами, ніж в Києві.
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28.07.2024 23:29 Відповісти
Ну навіщо ж так брехати? Мирний план Зельоних з Кацапією готовий ще з березня 2022!
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28.07.2024 23:33 Відповісти
Що???

І що з цією ****** потім робити?

Якщо на рулонах туалетного паперу надрукувати цей мирний план, то хоч якась користь з нього буде.
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28.07.2024 23:58 Відповісти
я дивлюся, слуги урода плідно з'їздили до латинської америки: зеленого підора щотижня на черговий мирний план тягне...
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29.07.2024 00:28 Відповісти
Ну прямо як Трамп! Один туман і ніякої конкретики. Чекає чи оберуть Трампа, щоб потім сказати що це не ультиматум Трампа а його особистий вистражданий план.
Що потрібно було поступитися бо ухилянти незадоволені...
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29.07.2024 00:33 Відповісти
От же дурнувате... Мовчало б уже - і виглядало бодай не повним идийотом!
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29.07.2024 02:35 Відповісти
Тобто до листопада ще маємо трохи часу, а там...
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29.07.2024 06:45 Відповісти
Що, оп'ять пєрєстать стрєлять?...
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29.07.2024 08:20 Відповісти
Зебіл захоче сидіти при владі до самого скону. Головна умова він і його інтереси.
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29.07.2024 09:09 Відповісти
не бачу в цьому потужному плані словосполучення "відновлення ракетних програм"...
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29.07.2024 10:31 Відповісти
В 19-м году зеля помог рашке избежать санций Международного морского трибунала, по которым суда рашки не принимал бы ни один в мире порт. Санкции начинались с 1 сентября, но накануне зеля подписал обменную группу, включающую моряков. Да - они вернулись 7.09...Но пождписи сторон были августовские и санкции ММТ из-за этого не вступили в силу....

Теперь зеля спешит сдать х**лу часть Украины ДО президенстваТрампа, который пообещал пос тавить х**лу слловие "или ты уходишь на граеицы 1991 или я даю УКраине оружия без ограничений и без огроаничений использования"....

Услышав эти слова х**ло и его зелены подх**ловники засуетились подписать позор до того, как ТРамп вступит в должность
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29.07.2024 11:24 Відповісти
> помог рашке избежать санкций Международного морского трибунала, по которым суда рашки не принимал бы ни один в мире порт.

До речі, так. Майже всі про це забули. Але згадається, коли Зєлю судитимуть за результати його "президентства".
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29.07.2024 12:54 Відповісти
Стратег і Ко
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29.07.2024 11:47 Відповісти
Ще один?
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29.07.2024 11:54 Відповісти
ЗЕЛЕНА влада весь час говорить в мабутньому часі. а в теперішньому що? ти верховний головком. що на фронті.що там з котлами. куди попали наші взагалі. що в краіні робитьс?
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29.07.2024 12:03 Відповісти
а той що був до цього був не мирний чи розроблений не Україною...
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29.07.2024 12:38 Відповісти
Розроблення ЯЗ було би мирним планом. Стільки часу і грошей прогаяно, а почали би розробляти 5-7 років назад, то і 24.02.22гого не було би.
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29.07.2024 12:49 Відповісти
Виступає міністр МВС,каже - вбивця мабудь керувався з "страни- агрессора".Покидьки!Вони бояться назвати рашку вслух.Бояться назвати ціллю перемогу!"Мир".Шо це?Тюремний цвінтар в рашке теж мир!
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29.07.2024 13:33 Відповісти
Курва ти кремльовська, Україна хіба агресор, яка напала на підоросів, щоб розробляти "мирний план" і добровільно з власної ініціативи капітулювати перед окупантом, здавати свою незалежність, суверенітет і свої території агресору?
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30.07.2024 13:53 Відповісти
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