Україна розробить мирний план до листопада, - Зеленський
Україна працює над розробкою власного мирного плану, який буде готовий до кінця листопада.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському суспільному мовнику NHK, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава держави зазначив, що "терпіння, підтримка і дипломатичний тиск - це три фактори для справедливого завершення війни".
Зеленський наголосив, "якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що у неї немає жодного шансу".
Український лідер також сказав, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки РФ продовжує окуповувати українську територію.
Крім цього, президент зазначив, що Україна "розпочне детальні переговори з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань". За словами Зеленського, до кінця листопада Україна створить план дій для досягнення миру.
Раніше президент Зеленський заявив про бажання України провести другий Глобальний саміт миру у 2024 році.
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п.1 Позбавлення клоуна президентських повноважень
п.2 Розуміння кремлем, що їх зелена лялька в ауті та не зможе бути ім корисною.
п.3 Мир на умовах справжнього українського президента
Ці вже до керувалися ще у 2022, а далі тільки гірше і гірше. Ще трохи цієї зеленої маячні і України просто не залишиться
А він усе час затягує, і придумує з єрмаком, чергові плани, щоб відтягувати строк свого фінішу!!
Оманські, за бейці його крутять, а воно фантазує….
Хоче досидіти до листопада,поки відбудуться вибори у США..?
А потім в залежності від результату- або пан або тікать...?!😁
Хоча зебілята вже забули що було так давно, у них як у рибок память 2 години.
п.с. для диванних пабедунів, переговори в яких немає 2 учасників війни, один з яких має ЯО, це ніщо інше як профанація.
И денег. Надеюсь разрабатывать экономно будут. Больше 100 млрд не потратят.
1. Зеля нах
2. Дярьмак під слідство
3. Залужного повернути назад
Для обміну на захисників Маріуполя кацапи знайдуться.
Це ж було вже!...(Л.Кучма)
В листопаді 2022 року був проголошений план "формули миру Зеленського". Щось змінилось? У нас є нові варіанти, крім тих, щоб агресор забрався геть з нашої землі? Щоб перестав нищити наші міста ракетами?
Поки настане листопад...багато хто уже може НЕ ДОЖИТИ до нового плану миру і чергового саміту
Треба вже на відпочинок, нехай думають люди не зв'язані з п'ятьма менеджерами.
Бо країна не витримає вашого ладу.
І що з цією ****** потім робити?
Якщо на рулонах туалетного паперу надрукувати цей мирний план, то хоч якась користь з нього буде.
Що потрібно було поступитися бо ухилянти незадоволені...
Теперь зеля спешит сдать х**лу часть Украины ДО президенстваТрампа, который пообещал пос тавить х**лу слловие "или ты уходишь на граеицы 1991 или я даю УКраине оружия без ограничений и без огроаничений использования"....
Услышав эти слова х**ло и его зелены подх**ловники засуетились подписать позор до того, как ТРамп вступит в должность
До речі, так. Майже всі про це забули. Але згадається, коли Зєлю судитимуть за результати його "президентства".