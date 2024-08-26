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Российский суд заочно приговорил украинского дипломата Врублевского к 6 годам колонии

врублевський

Басманный суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Украинский дипломат признан виновным в возбуждении ненависти и вражды по национальным и языковым признакам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Врублевский 21 августа 2022 года дал интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. На вопрос блогера об отношении украинцев к россиянам после начала войны посол ответил: "Пытаемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Дипломат не уточнил, говорил ли он только о российских военных или о любых гражданах России.

Это выражение распространилось в соцсетях. МИД России и МИД Казахстана выразили протест украинскому дипломатическому ведомству. Как сообщалось, Врублевский извинился за свои слова. В октябре 2022 года его полномочия посла в Казахстане были прекращены.

В начале 2024 года в России против Врублевского возбудили уголовное дело. В феврале Росфинмониторинг внес Петра Врублевского в перечень террористов и экстремистов. В марте Басманный суд Москвы заочно арестовал его, тогда же МВД РФ объявило бывшего посла в международный розыск.

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Автор: 

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Топ комментарии
+22
Правильно сказав , я підтримую Врублевського .
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26.08.2024 22:54
+14
Кацапи недавно збірну Колумбії в баскетбол розгромили. Збірна Колумбії про це навіть не знає
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26.08.2024 23:13
+12
Ідіоти кацапи міжнародного права взагалі не знають... У дипломата імунітет, який нах міжнародний розшук???
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26.08.2024 22:59
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Правильно сказав , я підтримую Врублевського .
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26.08.2024 22:54 Ответить
Ідіоти кацапи міжнародного права взагалі не знають... У дипломата імунітет, який нах міжнародний розшук???
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26.08.2024 22:59 Ответить
Кацапи недавно збірну Колумбії в баскетбол розгромили. Збірна Колумбії про це навіть не знає
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26.08.2024 23:13 Ответить
Статья 31

1. Дипломатический агент пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания.
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27.08.2024 01:44 Ответить
Молодець! Це не сексологіня на заробітках.
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26.08.2024 23:58 Ответить
Украінському дипломату щира подяка за те , що чисту правду сказав
про диких москалів і не побоявся їх навіть будучи далеко за межами Украіни
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27.08.2024 00:25 Ответить
кацап верит, что он может закрыть рот любому человеку на этой планете. У меня новость для козломордых: вы все идете *****, за своим ваеным кораблем.
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27.08.2024 01:47 Ответить
А що не так він сказав? Це так само, як би в нього спитали про його відношення до вбивць-терористів. Звісно люба б нормальна людина відповіла що іх треба знищувати, і чим більше- тим краще. Який в цьому кримінал?
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27.08.2024 02:29 Ответить
А що дипломат сказав не так?
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27.08.2024 06:39 Ответить
Як цікаво, виходить погрожувати світу ядерною зброєю кацапам нормально, закликати до геноциду українців теж нормально, а от коли кажуть потрібно знищувати цей кацапський грибок на тілі Землі, то вони починають чомусь обурюватись з криками, - а нас за що!?
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27.08.2024 08:08 Ответить
Мертві кацапи - гарантія для життя українців. карлік і багато посадовців мордору відкрито і постійно погрожують знищенням України ядерною зброею і вбивствами українців. Мають за це бути засудженими або знищені без суду.
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27.08.2024 08:23 Ответить
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27.08.2024 10:20 Ответить
 
 