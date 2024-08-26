Российский суд заочно приговорил украинского дипломата Врублевского к 6 годам колонии

Басманный суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Украинский дипломат признан виновным в возбуждении ненависти и вражды по национальным и языковым признакам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Врублевский 21 августа 2022 года дал интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. На вопрос блогера об отношении украинцев к россиянам после начала войны посол ответил: "Пытаемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Дипломат не уточнил, говорил ли он только о российских военных или о любых гражданах России.

Это выражение распространилось в соцсетях. МИД России и МИД Казахстана выразили протест украинскому дипломатическому ведомству. Как сообщалось, Врублевский извинился за свои слова. В октябре 2022 года его полномочия посла в Казахстане были прекращены.

В начале 2024 года в России против Врублевского возбудили уголовное дело. В феврале Росфинмониторинг внес Петра Врублевского в перечень террористов и экстремистов. В марте Басманный суд Москвы заочно арестовал его, тогда же МВД РФ объявило бывшего посла в международный розыск.

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