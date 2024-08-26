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Новини
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Російський суд заочно засудив українського дипломата Врублевського до 6 років колонії

врублевський

Басманний суд у Москві заочно засудив до шести років колонії колишнього посла України в Казахстані Петра Врублевського. Український дипломат визнаний винним у збудженні ненависті та ворожнечі за національними та мовними ознаками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Врублевський дав 21 серпня 2022 року дав інтерв’ю казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову. На запитання блогера про ставлення українців до росіян після початку війни посол відповів: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям". Дипломат не уточнив, чи говорив він лише про російських військових чи про будь-яких громадян Росії.

Цей вислів поширився в соцмережах. МЗС Росії та МЗС Казахстану висловили протест українському дипломатичному відомству. Як повідомлялося, Врублевський попросив вибачення за свої слова. У жовтні 2022 року його повноваження посла в Казахстані були припинені.

На початку 2024 року в Росії проти Врублевського порушили кримінальну справу. У лютому Росфінмоніторинг вніс Петра Врублевського до переліку терористів та екстремістів. У березні Басманний суд Москви заочно заарештував його, тоді ж МВС РФ оголосив колишнього посла в міжнародний розшук.

Також читайте: МЗС Індії викликало посла України після критики Зеленського про візит Моді до Путіна

Автор: 

посол (1097) вирок (1064) росія (64969)


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Топ коментарі
+22
Правильно сказав , я підтримую Врублевського .
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26.08.2024 22:54
+14
Кацапи недавно збірну Колумбії в баскетбол розгромили. Збірна Колумбії про це навіть не знає
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26.08.2024 23:13
+12
Ідіоти кацапи міжнародного права взагалі не знають... У дипломата імунітет, який нах міжнародний розшук???
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26.08.2024 22:59
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Правильно сказав , я підтримую Врублевського .
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26.08.2024 22:54 Відповісти
Ідіоти кацапи міжнародного права взагалі не знають... У дипломата імунітет, який нах міжнародний розшук???
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26.08.2024 22:59 Відповісти
Кацапи недавно збірну Колумбії в баскетбол розгромили. Збірна Колумбії про це навіть не знає
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26.08.2024 23:13 Відповісти
Статья 31

1. Дипломатический агент пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания.
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27.08.2024 01:44 Відповісти
Молодець! Це не сексологіня на заробітках.
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26.08.2024 23:58 Відповісти
Украінському дипломату щира подяка за те , що чисту правду сказав
про диких москалів і не побоявся їх навіть будучи далеко за межами Украіни
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27.08.2024 00:25 Відповісти
кацап верит, что он может закрыть рот любому человеку на этой планете. У меня новость для козломордых: вы все идете *****, за своим ваеным кораблем.
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27.08.2024 01:47 Відповісти
А що не так він сказав? Це так само, як би в нього спитали про його відношення до вбивць-терористів. Звісно люба б нормальна людина відповіла що іх треба знищувати, і чим більше- тим краще. Який в цьому кримінал?
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27.08.2024 02:29 Відповісти
А що дипломат сказав не так?
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27.08.2024 06:39 Відповісти
Як цікаво, виходить погрожувати світу ядерною зброєю кацапам нормально, закликати до геноциду українців теж нормально, а от коли кажуть потрібно знищувати цей кацапський грибок на тілі Землі, то вони починають чомусь обурюватись з криками, - а нас за що!?
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27.08.2024 08:08 Відповісти
Мертві кацапи - гарантія для життя українців. карлік і багато посадовців мордору відкрито і постійно погрожують знищенням України ядерною зброею і вбивствами українців. Мають за це бути засудженими або знищені без суду.
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27.08.2024 08:23 Відповісти
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27.08.2024 10:20 Відповісти
 
 