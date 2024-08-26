Російський суд заочно засудив українського дипломата Врублевського до 6 років колонії

Басманний суд у Москві заочно засудив до шести років колонії колишнього посла України в Казахстані Петра Врублевського. Український дипломат визнаний винним у збудженні ненависті та ворожнечі за національними та мовними ознаками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Врублевський дав 21 серпня 2022 року дав інтерв’ю казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову. На запитання блогера про ставлення українців до росіян після початку війни посол відповів: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям". Дипломат не уточнив, чи говорив він лише про російських військових чи про будь-яких громадян Росії.

Цей вислів поширився в соцмережах. МЗС Росії та МЗС Казахстану висловили протест українському дипломатичному відомству. Як повідомлялося, Врублевський попросив вибачення за свої слова. У жовтні 2022 року його повноваження посла в Казахстані були припинені.

На початку 2024 року в Росії проти Врублевського порушили кримінальну справу. У лютому Росфінмоніторинг вніс Петра Врублевського до переліку терористів та екстремістів. У березні Басманний суд Москви заочно заарештував його, тоді ж МВС РФ оголосив колишнього посла в міжнародний розшук.

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