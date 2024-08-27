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На Киевщине по беспилотникам работала ПВО, - ОВА

ппо

В ночь на 27 августа Силы противовоздушной обороны работали по беспилотникам в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевской ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - призвали в ОВА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 августа, россияне атаковали Украину "Шахедами". В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога.

Читайте также: В Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы применения вражеских БПЛА, - Воздушные силы. КАРТА

Автор: 

беспилотник (3559) ПВО (2721)


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До Києва долетіли? Не так має бути.
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27.08.2024 01:52 Ответить
"Шкодливого та жадібного щура загнали в куток!" І він остервеніло кидається на противника, не рахуючись зі втратами та стараючись спричинить максимальну шкоду...
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27.08.2024 05:41 Ответить
 
 