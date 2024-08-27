На Киевщине по беспилотникам работала ПВО, - ОВА

В ночь на 27 августа Силы противовоздушной обороны работали по беспилотникам в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевской ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - призвали в ОВА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 августа, россияне атаковали Украину "Шахедами". В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога.

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