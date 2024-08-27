На Киевщине по беспилотникам работала ПВО, - ОВА
В ночь на 27 августа Силы противовоздушной обороны работали по беспилотникам в Киевской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевской ОВА.
"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - призвали в ОВА.
Ранее сообщалось, что в ночь на 27 августа, россияне атаковали Украину "Шахедами". В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога.
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Breezg
показать весь комментарий27.08.2024 01:52 Ответить Мне нравится 0
Яр Холодний
показать весь комментарий27.08.2024 05:41 Ответить Мне нравится 0
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