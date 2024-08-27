На Київщині по безпілотниках працює ППО, - ОВА

В ніч на 27 серпня сили протиповітряної оборони працюють по безпілотниках у Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликають в ОВА.

Раніше повідомлялось, що в ніч на 27 серпня, росіяни атакували Україну "Шахедами". В Києві та низці областей лунала повітряна тривога.

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