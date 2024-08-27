УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11371 відвідувач онлайн
Новини
1 458 2

На Київщині по безпілотниках працює ППО, - ОВА

ппо

В ніч на 27 серпня сили протиповітряної оборони працюють по безпілотниках у Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.  Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликають в ОВА.

Раніше повідомлялось, що в ніч на 27 серпня, росіяни атакували Україну "Шахедами". В Києві та низці областей лунала повітряна тривога.

Читайте: У Кременчуці знову пролунали вибухи

Автор: 

безпілотник (4110) ППО (3154)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До Києва долетіли? Не так має бути.
показати весь коментар
27.08.2024 01:52 Відповісти
"Шкодливого та жадібного щура загнали в куток!" І він остервеніло кидається на противника, не рахуючись зі втратами та стараючись спричинить максимальну шкоду...
показати весь коментар
27.08.2024 05:41 Відповісти
 
 