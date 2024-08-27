На Київщині по безпілотниках працює ППО, - ОВА
В ніч на 27 серпня сили протиповітряної оборони працюють по безпілотниках у Київській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської ОВА.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликають в ОВА.
Раніше повідомлялось, що в ніч на 27 серпня, росіяни атакували Україну "Шахедами". В Києві та низці областей лунала повітряна тривога.
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Breezg
показати весь коментар27.08.2024 01:52 Відповісти Мені подобається 0
Яр Холодний
показати весь коментар27.08.2024 05:41 Відповісти Мені подобається 0
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