28 августа Совбез ООН проведет заседание по Украине
В среду, 28 августа, Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
Встреча проводится по запросу представителей США и Словении и была созвана до последней массированной атаки РФ против Украины.
В пятницу по запросу России Совбез проведет также встречу по поставкам для Украины западного вооружения.
С 10 по 24 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится 79-я Генеральная ассамблея ООН, приезд лидеров стран и правительств ожидается 22-27 сентября. Среди тем выступлений и дебатов: вопросы стабильного будущего, борьба с повышением уровня мирового океана и нераспространение ядерного оружия.
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+16 Alex K #531926
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+8 Oxa Ogel
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+8 Iscatel Iscatel #582171
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Будуть лохів шукати які відмовляться від ЯЗ?
"І в "Шахедах", і в ракетах знаходимо компоненти, різні складові частини, які росія не виробляє: процесори, перемикачі, генератори, діоди, буфери. З різних країн, їх понад 20. І Японія, і Німеччина, і Канада, і Нідерланди.Чіпи- американські, вироблені в різних країнах, але штаб-квартира знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Тобто ми бачимо, що компоненти іноземного виробництва."
На жаль, у нас немає таких представників за кордоном, які б досі не були зросійщеними.
Поки рашка буде в Совбезі ООН взагалі, поки право вето не буде якось обмежено (скажімо, країна з цим правом може скористатися їм не більше, як 2 рази на рік), нічого з тих засідань путнього не буде. Побалакають та розійдуться.
"Помєрєть не помєрла - только врємя провєла".
ну ООчень