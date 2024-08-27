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28 августа Совбез ООН проведет заседание по Украине

оон,радбез

В среду, 28 августа, Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Встреча проводится по запросу представителей США и Словении и была созвана до последней массированной атаки РФ против Украины.

В пятницу по запросу России Совбез проведет также встречу по поставкам для Украины западного вооружения.

С 10 по 24 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится 79-я Генеральная ассамблея ООН, приезд лидеров стран и правительств ожидается 22-27 сентября. Среди тем выступлений и дебатов: вопросы стабильного будущего, борьба с повышением уровня мирового океана и нераспространение ядерного оружия.

Также читайте: РФ созывает неформальную встречу Совбеза ООН, чтобы пожаловаться на наступление ВСУ в Курской области

Автор: 

ООН (4163) Совбез ООН (1106)


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Топ комментарии
+16
Поведе засідання і,зробить великий пердь !
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27.08.2024 07:07
+8
Щось дуже хвилююсь. Чи буде "засудження"?
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27.08.2024 07:08
+8
Вангую, що найімпотентніша організація висловить глибоку стурбованість, надзвичайну схвильованість і назве ситуацію неприпустимою.
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27.08.2024 07:13
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Поведе засідання і,зробить великий пердь !
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27.08.2024 07:07 Ответить
здається, в липні головувала касапія. В серпні - хтось інший.
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27.08.2024 07:43 Ответить
Зараз головує Sierra Leone. Вибачаюсь за попередні невірні пости.
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27.08.2024 07:57 Ответить
Sierra Leone є членом Британської Співдружності.
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27.08.2024 08:04 Ответить
все одно великий пердь, поки там сидит лиса дупа
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27.08.2024 08:25 Ответить
Щось дуже хвилююсь. Чи буде "засудження"?
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27.08.2024 07:08 Ответить
Ні, тільки занепокоєння...
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27.08.2024 07:12 Ответить
Сумно...
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27.08.2024 07:13 Ответить
Диввться, щоб ще нас не засудили за курську волость..й не припинили постачання зброї..Європа вже не та..
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27.08.2024 07:20 Ответить
А яка вона була?
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27.08.2024 07:22 Ответить
"Серед тем виступів та дебатів: питання стабільного майбутнього, боротьба із підвищенням рівня світового океану та нерозповсюдження ядерної зброї." Джерело:

Будуть лохів шукати які відмовляться від ЯЗ?
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27.08.2024 07:11 Ответить
Думається , що лохів вже не знайдуть.
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27.08.2024 07:28 Ответить
Але потрендіти можна.
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27.08.2024 07:30 Ответить
💯
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27.08.2024 07:46 Ответить
Вангую, що найімпотентніша організація висловить глибоку стурбованість, надзвичайну схвильованість і назве ситуацію неприпустимою.
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27.08.2024 07:13 Ответить
Та невже ООНа спроможна на такий великий труд!?
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27.08.2024 07:18 Ответить
Useless Nothing
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27.08.2024 07:22 Ответить
"У п'ятницю на запит Росії Радбез проведе також зустріч щодо постачань для України західного озброєння. "От саме час тим, хто справді працює на Україну, подати висновки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції про російські ракети, БПА
"І в "Шахедах", і в ракетах знаходимо компоненти, різні складові частини, які росія не виробляє: процесори, перемикачі, генератори, діоди, буфери. З різних країн, їх понад 20. І Японія, і Німеччина, і Канада, і Нідерланди.Чіпи- американські, вироблені в різних країнах, але штаб-квартира знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Тобто ми бачимо, що компоненти іноземного виробництва."
На жаль, у нас немає таких представників за кордоном, які б досі не були зросійщеними.
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27.08.2024 07:25 Ответить
Імпотенти будуть зображати з себе знавців Камасутри...
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27.08.2024 07:30 Ответить
теоретики камасутри та косплєєри казанови
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27.08.2024 07:47 Ответить
Стабільне майбутнє під прицілом шахеда....про що вони там.
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27.08.2024 07:43 Ответить
Перднуть в калюжу....
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27.08.2024 07:44 Ответить
поки в совбезі росія це до сраки
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27.08.2024 08:20 Ответить
А сенс? По їхнім дебільним законам вбивця з подєльником сидять не на лаві підсудних, а серед суддів. Та ще й мають право вето!
Поки рашка буде в Совбезі ООН взагалі, поки право вето не буде якось обмежено (скажімо, країна з цим правом може скористатися їм не більше, як 2 рази на рік), нічого з тих засідань путнього не буде. Побалакають та розійдуться.
"Помєрєть не помєрла - только врємя провєла".
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27.08.2024 08:32 Ответить
їбанута організація де агресор скаржиться що йому не дають вільно проводити агресію !
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27.08.2024 08:38 Ответить
ООчеНь глубокую ООбеспокоенность
ну ООчень
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27.08.2024 08:40 Ответить
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27.08.2024 09:01 Ответить
 
 