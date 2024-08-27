28 августа Совбез ООН проведет заседание по Украине

В среду, 28 августа, Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Встреча проводится по запросу представителей США и Словении и была созвана до последней массированной атаки РФ против Украины.

В пятницу по запросу России Совбез проведет также встречу по поставкам для Украины западного вооружения.

С 10 по 24 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится 79-я Генеральная ассамблея ООН, приезд лидеров стран и правительств ожидается 22-27 сентября. Среди тем выступлений и дебатов: вопросы стабильного будущего, борьба с повышением уровня мирового океана и нераспространение ядерного оружия.

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