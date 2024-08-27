28 серпня Радбез ООН проведе засідання щодо України

У середу, 28 серпня, Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Зустріч проводять на запит представників США та Словенії, її було скликано до останньої масованої атаки РФ проти України.

У п'ятницю на запит Росії Радбез проведе також зустріч щодо постачань для України західного озброєння.

З 10 по 24 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбудеться 79-та Генеральна асамблея ООН, приїзд лідерів країн та урядів очікується 22-27 вересня. Серед тем виступів та дебатів: питання стабільного майбутнього, боротьба із підвищенням рівня світового океану та нерозповсюдження ядерної зброї.

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