28 серпня Радбез ООН проведе засідання щодо України
У середу, 28 серпня, Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
Зустріч проводять на запит представників США та Словенії, її було скликано до останньої масованої атаки РФ проти України.
У п'ятницю на запит Росії Радбез проведе також зустріч щодо постачань для України західного озброєння.
З 10 по 24 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбудеться 79-та Генеральна асамблея ООН, приїзд лідерів країн та урядів очікується 22-27 вересня. Серед тем виступів та дебатів: питання стабільного майбутнього, боротьба із підвищенням рівня світового океану та нерозповсюдження ядерної зброї.
Топ коментарі
+16 Alex K #531926
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+8 Oxa Ogel
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+8 Iscatel Iscatel #582171
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Будуть лохів шукати які відмовляться від ЯЗ?
"І в "Шахедах", і в ракетах знаходимо компоненти, різні складові частини, які росія не виробляє: процесори, перемикачі, генератори, діоди, буфери. З різних країн, їх понад 20. І Японія, і Німеччина, і Канада, і Нідерланди.Чіпи- американські, вироблені в різних країнах, але штаб-квартира знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Тобто ми бачимо, що компоненти іноземного виробництва."
На жаль, у нас немає таких представників за кордоном, які б досі не були зросійщеними.
Поки рашка буде в Совбезі ООН взагалі, поки право вето не буде якось обмежено (скажімо, країна з цим правом може скористатися їм не більше, як 2 рази на рік), нічого з тих засідань путнього не буде. Побалакають та розійдуться.
"Помєрєть не помєрла - только врємя провєла".
ну ООчень