УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11371 відвідувач онлайн
Новини
6 201 30

28 серпня Радбез ООН проведе засідання щодо України

оон,радбез

У середу, 28 серпня, Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Зустріч проводять на запит представників США та Словенії, її було скликано до останньої масованої атаки РФ проти України.

У п'ятницю на запит Росії Радбез проведе також зустріч щодо постачань для України західного озброєння.

З 10 по 24 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбудеться 79-та Генеральна асамблея ООН, приїзд лідерів країн та урядів очікується 22-27 вересня. Серед тем виступів та дебатів: питання стабільного майбутнього, боротьба із підвищенням рівня світового океану та нерозповсюдження ядерної зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навіть на війні існують правила: в ООН засудили російську атаку по Україні

Автор: 

ООН (3342) Радбез ООН (852)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Поведе засідання і,зробить великий пердь !
показати весь коментар
27.08.2024 07:07
+8
Щось дуже хвилююсь. Чи буде "засудження"?
показати весь коментар
27.08.2024 07:08
+8
Вангую, що найімпотентніша організація висловить глибоку стурбованість, надзвичайну схвильованість і назве ситуацію неприпустимою.
показати весь коментар
27.08.2024 07:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поведе засідання і,зробить великий пердь !
показати весь коментар
27.08.2024 07:07 Відповісти
здається, в липні головувала касапія. В серпні - хтось інший.
показати весь коментар
27.08.2024 07:43 Відповісти
Зараз головує Sierra Leone. Вибачаюсь за попередні невірні пости.
показати весь коментар
27.08.2024 07:57 Відповісти
Sierra Leone є членом Британської Співдружності.
показати весь коментар
27.08.2024 08:04 Відповісти
все одно великий пердь, поки там сидит лиса дупа
показати весь коментар
27.08.2024 08:25 Відповісти
Щось дуже хвилююсь. Чи буде "засудження"?
показати весь коментар
27.08.2024 07:08 Відповісти
Ні, тільки занепокоєння...
показати весь коментар
27.08.2024 07:12 Відповісти
Сумно...
показати весь коментар
27.08.2024 07:13 Відповісти
Диввться, щоб ще нас не засудили за курську волость..й не припинили постачання зброї..Європа вже не та..
показати весь коментар
27.08.2024 07:20 Відповісти
А яка вона була?
показати весь коментар
27.08.2024 07:22 Відповісти
"Серед тем виступів та дебатів: питання стабільного майбутнього, боротьба із підвищенням рівня світового океану та нерозповсюдження ядерної зброї." Джерело:

Будуть лохів шукати які відмовляться від ЯЗ?
показати весь коментар
27.08.2024 07:11 Відповісти
Думається , що лохів вже не знайдуть.
показати весь коментар
27.08.2024 07:28 Відповісти
Але потрендіти можна.
показати весь коментар
27.08.2024 07:30 Відповісти
💯
показати весь коментар
27.08.2024 07:46 Відповісти
Вангую, що найімпотентніша організація висловить глибоку стурбованість, надзвичайну схвильованість і назве ситуацію неприпустимою.
показати весь коментар
27.08.2024 07:13 Відповісти
Та невже ООНа спроможна на такий великий труд!?
показати весь коментар
27.08.2024 07:18 Відповісти
Useless Nothing
показати весь коментар
27.08.2024 07:22 Відповісти
"У п'ятницю на запит Росії Радбез проведе також зустріч щодо постачань для України західного озброєння. "От саме час тим, хто справді працює на Україну, подати висновки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції про російські ракети, БПА
"І в "Шахедах", і в ракетах знаходимо компоненти, різні складові частини, які росія не виробляє: процесори, перемикачі, генератори, діоди, буфери. З різних країн, їх понад 20. І Японія, і Німеччина, і Канада, і Нідерланди.Чіпи- американські, вироблені в різних країнах, але штаб-квартира знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Тобто ми бачимо, що компоненти іноземного виробництва."
На жаль, у нас немає таких представників за кордоном, які б досі не були зросійщеними.
показати весь коментар
27.08.2024 07:25 Відповісти
Імпотенти будуть зображати з себе знавців Камасутри...
показати весь коментар
27.08.2024 07:30 Відповісти
теоретики камасутри та косплєєри казанови
показати весь коментар
27.08.2024 07:47 Відповісти
Стабільне майбутнє під прицілом шахеда....про що вони там.
показати весь коментар
27.08.2024 07:43 Відповісти
Перднуть в калюжу....
показати весь коментар
27.08.2024 07:44 Відповісти
поки в совбезі росія це до сраки
показати весь коментар
27.08.2024 08:20 Відповісти
А сенс? По їхнім дебільним законам вбивця з подєльником сидять не на лаві підсудних, а серед суддів. Та ще й мають право вето!
Поки рашка буде в Совбезі ООН взагалі, поки право вето не буде якось обмежено (скажімо, країна з цим правом може скористатися їм не більше, як 2 рази на рік), нічого з тих засідань путнього не буде. Побалакають та розійдуться.
"Помєрєть не помєрла - только врємя провєла".
показати весь коментар
27.08.2024 08:32 Відповісти
їбанута організація де агресор скаржиться що йому не дають вільно проводити агресію !
показати весь коментар
27.08.2024 08:38 Відповісти
ООчеНь глубокую ООбеспокоенность
ну ООчень
показати весь коментар
27.08.2024 08:40 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2024 09:01 Відповісти
 
 