Навіть на війні існують правила: в ООН засудили російську атаку по Україні
Координатор системи ООН і гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале засудив сьогоднішню масовану атаку РФ по Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це йдеться у його заяві.
Гуманітарний координатор розповів, що сьогодні вранці він провів кілька годин в укритті через хвилю атак по Україні з боку російських збройних сил, в результаті яких загинули і отримали поранення цивільні особи, а також "було завдано значної шкоди цивільній інфраструктурі".
"Неприйнятно, що замість того, щоб продовжувати жити своїм життям, громадяни цієї країни змушені шукати порятунку на станціях метро та в інших укриттях. Навіть на війні існують правила. Міжнародне гуманітарне право має поважатися. Цивільне населення має бути захищене", - наголосив Шмале.
Нагадаємо, у понеділок, 26 серпня, Росія випустила по Україні понад сотню ракет та близько 100 "Шахедів". Унаслідок масованої атаки на Україну постраждали 15 областей, є загиблі та поранені. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру в низці регіонів.
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"Не играйте с голубем в шахматы - он раскидает фигуры, нагадит на доску и полетит рассказывать, как он вас уделал."
До цих імпотентів реально дійде тільки тоді, коли конкретно їм на голови прилітати почне.
Тобто ціх терористів надо гнати з ООН. Тим паче що серед членів ООН нема "РФ" - були СРСР, Україна та Білорусь. "РФ" документально не оформлювала себе правонаступницею СРСР - бо вона була лише одна з 15 її республік.