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Новини Війна
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Навіть на війні існують правила: в ООН засудили російську атаку по Україні

ООН про російську атаку на Україну

Координатор системи ООН і гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале засудив сьогоднішню масовану атаку РФ по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це йдеться у його заяві.

Гуманітарний координатор розповів, що сьогодні вранці він провів кілька годин в укритті через хвилю атак по Україні з боку російських збройних сил, в результаті яких загинули і отримали поранення цивільні особи, а також "було завдано значної шкоди цивільній інфраструктурі".

"Неприйнятно, що замість того, щоб продовжувати жити своїм життям, громадяни цієї країни змушені шукати порятунку на станціях метро та в інших укриттях. Навіть на війні існують правила. Міжнародне гуманітарне право має поважатися. Цивільне населення має бути захищене", - наголосив Шмале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через російську атаку пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури на Хмельниччині

Нагадаємо, у понеділок, 26 серпня, Росія випустила по Україні понад сотню ракет та близько 100 "Шахедів". Унаслідок масованої атаки на Україну постраждали 15 областей, є загиблі та поранені. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру в низці регіонів.

Автор: 

обстріл (28284) ООН (3342)


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Топ коментарі
+17
Яке гуманітарне право?? путлєр вже все що можна порушив. А Захід все переймається ескалаціями, червоними лініями - замість того, щоб придушити скаженого ведмедя..

До цих імпотентів реально дійде тільки тоді, коли конкретно їм на голови прилітати почне.
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26.08.2024 17:15
+16
Ідіоти

"Не играйте с голубем в шахматы - он раскидает фигуры, нагадит на доску и полетит рассказывать, как он вас уделал."
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26.08.2024 17:12
+13
У террористов нет правил
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26.08.2024 17:15
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Ідіоти

"Не играйте с голубем в шахматы - он раскидает фигуры, нагадит на доску и полетит рассказывать, как он вас уделал."
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26.08.2024 17:12 Відповісти
Їм нічого не загрожує в них свобода, подорожі, демократія, голуб понти поколотить і проковтне, а от Україні це все вигрібати
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26.08.2024 17:15 Відповісти
У террористов нет правил
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26.08.2024 17:15 Відповісти
Яке гуманітарне право?? путлєр вже все що можна порушив. А Захід все переймається ескалаціями, червоними лініями - замість того, щоб придушити скаженого ведмедя..

До цих імпотентів реально дійде тільки тоді, коли конкретно їм на голови прилітати почне.
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26.08.2024 17:15 Відповісти
Де у людей "порушення правил", там у кацапів "смєкалочка"
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26.08.2024 17:18 Відповісти
А глубоко засудили, чи на пів шишечки?
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26.08.2024 17:19 Відповісти
Правило діє поки що лишень одне. Як в 19 столітті.
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26.08.2024 17:26 Відповісти
А де папуас ватиканський,нехай розкаже чергову байку нам і Господу Богу про мацковскій патріархат і священні ракети!!!
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26.08.2024 17:28 Відповісти
Цей комуняка гавкає тільки в сторону України. На свого поплічника по пеклу він пельку не роззявляє.
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26.08.2024 22:22 Відповісти
От що ще мають витворити кацапи на чолі з ******, щоб світ перестав їх сприймати не як суб`єкти міжнародного права, а як неадекватних божевільних, яких потрібно терміново ізолювати і приспати, бо лікування там вже не допоможе. Оте убоге засудження, стурбованість, кивання пальчиком ай-ай-ай... Скажених псів просто пристрелюють, іншої ради нема.
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26.08.2024 17:30 Відповісти
Спасибо, импотенты. Бережить свою дупу. Після закинчення війни в Україні ООН стане такоюж непотрібною організіцією як і Ліга Націй напередодні вторгнення гитлера в Польшу. Хоча, як кажить істория, именно вся Ліга Націй була завойвована гитлером...
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26.08.2024 17:35 Відповісти
Історія циклічна і нічому не вчить..
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26.08.2024 17:42 Відповісти
История - это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков." - Василий Осипович Ключевский
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26.08.2024 18:07 Відповісти
Это он на члена Совбеза ООН батон крошит? А на вето нарваться не боится?
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26.08.2024 17:43 Відповісти
Знімайте своє дурнувате обмеження на стрільбу по мордору!
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26.08.2024 18:09 Відповісти
це нелюди, орки, про які ти правила блд?
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26.08.2024 18:54 Відповісти
Надеюсь, сильно осудили?
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26.08.2024 19:29 Відповісти
импотенти
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26.08.2024 19:32 Відповісти
"Навіть на війні існують правила" - але для терористів це не війна, а "СВО".
Тобто ціх терористів надо гнати з ООН. Тим паче що серед членів ООН нема "РФ" - були СРСР, Україна та Білорусь. "РФ" документально не оформлювала себе правонаступницею СРСР - бо вона була лише одна з 15 її республік.
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26.08.2024 21:43 Відповісти
Ми глибоко занепокоєні ситуацією яка склалася..
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26.08.2024 21:44 Відповісти
 
 