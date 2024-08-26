Навіть на війні існують правила: в ООН засудили російську атаку по Україні

Координатор системи ООН і гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале засудив сьогоднішню масовану атаку РФ по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це йдеться у його заяві.

Гуманітарний координатор розповів, що сьогодні вранці він провів кілька годин в укритті через хвилю атак по Україні з боку російських збройних сил, в результаті яких загинули і отримали поранення цивільні особи, а також "було завдано значної шкоди цивільній інфраструктурі".

"Неприйнятно, що замість того, щоб продовжувати жити своїм життям, громадяни цієї країни змушені шукати порятунку на станціях метро та в інших укриттях. Навіть на війні існують правила. Міжнародне гуманітарне право має поважатися. Цивільне населення має бути захищене", - наголосив Шмале.

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Нагадаємо, у понеділок, 26 серпня, Росія випустила по Україні понад сотню ракет та близько 100 "Шахедів". Унаслідок масованої атаки на Україну постраждали 15 областей, є загиблі та поранені. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру в низці регіонів.