Даже на войне существуют правила: в ООН осудили российскую атаку по Украине

Координатор системы ООН и гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале осудил сегодняшнюю массированную атаку РФ по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом говорится в его заявлении.

Гуманитарный координатор рассказал, что сегодня утром он провел несколько часов в укрытии из-за волны атак по Украине со стороны российских вооруженных сил, в результате которых погибли и получили ранения гражданские лица, а также "был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре".

"Неприемлемо, что вместо того, чтобы продолжать жить своей жизнью, граждане этой страны вынуждены искать спасения на станциях метро и в других укрытиях. Даже на войне существуют правила. Международное гуманитарное право должно уважаться. Гражданское население должно быть защищено", - подчеркнул Шмале.

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Напомним, в понедельник, 26 августа, Россия выпустила по Украине более сотни ракет и около 100 "Шахедов". В результате массированной атаки на Украину пострадали 15 областей, есть погибшие и раненые. Повреждена энергетическая инфраструктура в ряде регионов.