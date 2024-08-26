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Новости Война
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Даже на войне существуют правила: в ООН осудили российскую атаку по Украине

ООН про російську атаку на Україну

Координатор системы ООН и гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале осудил сегодняшнюю массированную атаку РФ по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом говорится в его заявлении.

Гуманитарный координатор рассказал, что сегодня утром он провел несколько часов в укрытии из-за волны атак по Украине со стороны российских вооруженных сил, в результате которых погибли и получили ранения гражданские лица, а также "был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре".

"Неприемлемо, что вместо того, чтобы продолжать жить своей жизнью, граждане этой страны вынуждены искать спасения на станциях метро и в других укрытиях. Даже на войне существуют правила. Международное гуманитарное право должно уважаться. Гражданское население должно быть защищено", - подчеркнул Шмале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за российской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Хмельницкой области

Напомним, в понедельник, 26 августа, Россия выпустила по Украине более сотни ракет и около 100 "Шахедов". В результате массированной атаки на Украину пострадали 15 областей, есть погибшие и раненые. Повреждена энергетическая инфраструктура в ряде регионов.

Автор: 

обстрел (26951) ООН (4163)


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Топ комментарии
+17
Яке гуманітарне право?? путлєр вже все що можна порушив. А Захід все переймається ескалаціями, червоними лініями - замість того, щоб придушити скаженого ведмедя..

До цих імпотентів реально дійде тільки тоді, коли конкретно їм на голови прилітати почне.
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26.08.2024 17:15
+16
Ідіоти

"Не играйте с голубем в шахматы - он раскидает фигуры, нагадит на доску и полетит рассказывать, как он вас уделал."
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26.08.2024 17:12
+13
У террористов нет правил
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26.08.2024 17:15
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Ідіоти

"Не играйте с голубем в шахматы - он раскидает фигуры, нагадит на доску и полетит рассказывать, как он вас уделал."
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26.08.2024 17:12 Ответить
Їм нічого не загрожує в них свобода, подорожі, демократія, голуб понти поколотить і проковтне, а от Україні це все вигрібати
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26.08.2024 17:15 Ответить
У террористов нет правил
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26.08.2024 17:15 Ответить
Яке гуманітарне право?? путлєр вже все що можна порушив. А Захід все переймається ескалаціями, червоними лініями - замість того, щоб придушити скаженого ведмедя..

До цих імпотентів реально дійде тільки тоді, коли конкретно їм на голови прилітати почне.
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26.08.2024 17:15 Ответить
Де у людей "порушення правил", там у кацапів "смєкалочка"
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26.08.2024 17:18 Ответить
А глубоко засудили, чи на пів шишечки?
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26.08.2024 17:19 Ответить
Правило діє поки що лишень одне. Як в 19 столітті.
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26.08.2024 17:26 Ответить
А де папуас ватиканський,нехай розкаже чергову байку нам і Господу Богу про мацковскій патріархат і священні ракети!!!
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26.08.2024 17:28 Ответить
Цей комуняка гавкає тільки в сторону України. На свого поплічника по пеклу він пельку не роззявляє.
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26.08.2024 22:22 Ответить
От що ще мають витворити кацапи на чолі з ******, щоб світ перестав їх сприймати не як суб`єкти міжнародного права, а як неадекватних божевільних, яких потрібно терміново ізолювати і приспати, бо лікування там вже не допоможе. Оте убоге засудження, стурбованість, кивання пальчиком ай-ай-ай... Скажених псів просто пристрелюють, іншої ради нема.
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26.08.2024 17:30 Ответить
Спасибо, импотенты. Бережить свою дупу. Після закинчення війни в Україні ООН стане такоюж непотрібною організіцією як і Ліга Націй напередодні вторгнення гитлера в Польшу. Хоча, як кажить істория, именно вся Ліга Націй була завойвована гитлером...
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26.08.2024 17:35 Ответить
Історія циклічна і нічому не вчить..
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26.08.2024 17:42 Ответить
История - это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков." - Василий Осипович Ключевский
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26.08.2024 18:07 Ответить
Это он на члена Совбеза ООН батон крошит? А на вето нарваться не боится?
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26.08.2024 17:43 Ответить
Знімайте своє дурнувате обмеження на стрільбу по мордору!
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26.08.2024 18:09 Ответить
це нелюди, орки, про які ти правила блд?
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26.08.2024 18:54 Ответить
Надеюсь, сильно осудили?
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26.08.2024 19:29 Ответить
импотенти
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26.08.2024 19:32 Ответить
"Навіть на війні існують правила" - але для терористів це не війна, а "СВО".
Тобто ціх терористів надо гнати з ООН. Тим паче що серед членів ООН нема "РФ" - були СРСР, Україна та Білорусь. "РФ" документально не оформлювала себе правонаступницею СРСР - бо вона була лише одна з 15 її республік.
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26.08.2024 21:43 Ответить
Ми глибоко занепокоєні ситуацією яка склалася..
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26.08.2024 21:44 Ответить
 
 