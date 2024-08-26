Даже на войне существуют правила: в ООН осудили российскую атаку по Украине
Координатор системы ООН и гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале осудил сегодняшнюю массированную атаку РФ по Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом говорится в его заявлении.
Гуманитарный координатор рассказал, что сегодня утром он провел несколько часов в укрытии из-за волны атак по Украине со стороны российских вооруженных сил, в результате которых погибли и получили ранения гражданские лица, а также "был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре".
"Неприемлемо, что вместо того, чтобы продолжать жить своей жизнью, граждане этой страны вынуждены искать спасения на станциях метро и в других укрытиях. Даже на войне существуют правила. Международное гуманитарное право должно уважаться. Гражданское население должно быть защищено", - подчеркнул Шмале.
Напомним, в понедельник, 26 августа, Россия выпустила по Украине более сотни ракет и около 100 "Шахедов". В результате массированной атаки на Украину пострадали 15 областей, есть погибшие и раненые. Повреждена энергетическая инфраструктура в ряде регионов.
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"Не играйте с голубем в шахматы - он раскидает фигуры, нагадит на доску и полетит рассказывать, как он вас уделал."
До цих імпотентів реально дійде тільки тоді, коли конкретно їм на голови прилітати почне.
Тобто ціх терористів надо гнати з ООН. Тим паче що серед членів ООН нема "РФ" - були СРСР, Україна та Білорусь. "РФ" документально не оформлювала себе правонаступницею СРСР - бо вона була лише одна з 15 її республік.