Ночью на Ривненщине работала ПВО: обломки повредили ЛЭП

Россияне ночью вновь атаковали энергетические объекты на Ривненщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Ривненской ОВА Александр Коваль.

"Имеем сбивание воздушной цели врага. Спасибо нашим воинам за их работу.

Люди не пострадали. Во время падения обломки повредили линию электропередач", - говорится в сообщении.

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