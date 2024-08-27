Вночі на Рівненщині працювала ППО: уламки пошкодили ЛЕП
Росіяни вночі знов атакували енергетичні об’єкти на Рівненщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Маємо збиття повітряної цілі ворога. Дякую нашим воїнам за їхню роботу.
Люди не постраждали. Під час падіння уламки пошкодили лінію електропередач", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль