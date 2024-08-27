Вночі на Рівненщині працювала ППО: уламки пошкодили ЛЕП

Росіяни вночі знов атакували енергетичні об’єкти на Рівненщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Маємо збиття повітряної цілі ворога. Дякую нашим воїнам за їхню роботу.

Люди не постраждали. Під час падіння уламки пошкодили лінію електропередач", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти завдали ударів по житловому сектору селища Куп’янськ-Вузловий. ФОТОрепортаж