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Вночі на Рівненщині працювала ППО: уламки пошкодили ЛЕП

ппо

Росіяни вночі знов атакували енергетичні об’єкти на Рівненщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Маємо збиття повітряної цілі ворога. Дякую нашим воїнам за їхню роботу.

Люди не постраждали. Під час падіння уламки пошкодили лінію електропередач", - йдеться в повідомленні.

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обстріл (28284) ППО (3154) Рівненська область (1173)


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