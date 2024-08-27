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На Кировоградщине работали силы ПВО, обломки дрона упали на территории частного домовладения

ППО на Кіровоградщині

Сегодня во время воздушных тревог результативно отработали защитники неба на Кировоградщине. Есть сбитие вражеских дронов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, обломки одного из них упали на территории частного домовладения в Александрийском районе.

Все соответствующие службы на месте. Остальная информация - устанавливается.

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Автор: 

дроны (3857) Кировоградская область (629)


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27.08.2024 10:49 Ответить
 
 