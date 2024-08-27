На Кировоградщине работали силы ПВО, обломки дрона упали на территории частного домовладения
Сегодня во время воздушных тревог результативно отработали защитники неба на Кировоградщине. Есть сбитие вражеских дронов.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, обломки одного из них упали на территории частного домовладения в Александрийском районе.
Все соответствующие службы на месте. Остальная информация - устанавливается.
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