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На Кіровоградщині працювали сили ППО, уламки дрона впали на території приватного домоволодіння

ППО на Кіровоградщині

Сьогодні під час повітряних тривог результативно відпрацювали оборонці неба на Кіровоградщині. Є збиття ворожих дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уламки одного з них впали на території приватного домоволодіння в Олександрійському районі.

Всі відповідні служби на місці. Решта інформації - встановлюється.

Також читайте: На Кіровоградщині ворог цілив по об’єктах критичної інфраструктури, працювала ППО. Є постраждалий

Автор: 

дрони (4636) Кіровоградська область (567)


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27.08.2024 10:49 Відповісти
 
 