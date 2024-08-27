На Кіровоградщині працювали сили ППО, уламки дрона впали на території приватного домоволодіння
Сьогодні під час повітряних тривог результативно відпрацювали оборонці неба на Кіровоградщині. Є збиття ворожих дронів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, уламки одного з них впали на території приватного домоволодіння в Олександрійському районі.
Всі відповідні служби на місці. Решта інформації - встановлюється.
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