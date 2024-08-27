Активность российских ДРГ на границе уменьшилась, однако РФ усиливает обстрелы, - ГПСУ

Российские захватчики уменьшили активность ДРГ на границе с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"За последнее время видим на границе с РФ уменьшение активизации вражеских ДРГ, потому что раньше они там были более активными", - рассказал он.

Однако Россия усиливает обстрелы по границе в пределах Сумщины, Харьковщины и Черниговщины усиливаются, добавил Демченко.

"За последний период видим, что количество обстрелов РФ даже нарастила. Больше всего приходится обстрелов по территории Сумщины, далее - Харьковщина и Черниговщина. РФ применяет разнообразное вооружение, в том числе привлекая авиацию, чтобы наносить удары по территории Украины, продолжает подтверждать свой статус страны-террористки", - подытожил он.

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