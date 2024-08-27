Активність російських ДРГ на кордоні зменшилася, проте РФ посилює обстріли, - ДПСУ

Російські загарбники зменшили активність ДРГ на кордоні з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"За останній час бачимо на кордоні з РФ зменшення активізації ворожих ДРГ, бо раніше вони там були більш активними", - розповів він.

Проте Росія посилює обстріли по кордону у межах Сумщини, Харківщини і Чернігівщини посилюються, додав Демченко.

"За останній період бачимо, що кількість обстрілів РФ навіть наростила. Найбільше припадає обстрілів по території Сумщини, далі – Харківщина і Чернігівщина. РФ застосовує різноманітне озброєння, у тому числі залучаючи авіацію, щоб завдавати ударів по території України, продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки", - підсумував він.

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