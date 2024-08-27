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Новости Война
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ВСУ пытаются прорвать границу в Белгородской области РФ, идут бои, - росСМИ (обновлено)

ЗСУ намагаються прорвати кордон у Бєлгородській області РФ

Украинские войска якобы пытаются прорвать границу в районе села Нехотеевка в Белгородской области РФ. Там продолжается бой между российскими пограничниками и украинскими военными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.

По данным российского Mash, ВСУ в составе около 500 человек пытаются прорваться в районе Нехотеевки и КПП "Шебекино" Белгородской области.

Судя по перехваченным радиопереговорам, как пишет СМИ, в составе ВСУ якобы есть иностранные наемники из Польши, Грузии и США.

Как отмечает Mash, возле Нехотеевки продолжается бой - там украинские солдаты численностью до 200 человек на нескольких БМП высадились на позиции возле госграницы и попытались ее пройти.

Также в то же время около 300 украинских воинов якобы пошли на российский пропускной пункт "Шебекино". Там также идет бой.

ЗСУ намагаються прорвати кордон у Бєлгородській області РФ

Обновленная информация

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию росСМИ о прорыве границы украинскими войсками.

По данным Министерства обороны РФ ситуация на границе остается сложной, но контролируемой.

Гладков отметил, что российские военные якобы проводят плановые работы.

ЗСУ намагаються прорвати кордон у Бєлгородській області РФ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили об обстреле Белгородской области, есть погибшие и раненые. ВИДЕО

Автор: 

россия (95402) ВСУ (6553) Белгород (449)


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Топ комментарии
+13
А звітки кацапам знати є серед штурмовиків поляки,грузини чи американці?! Вони,що під час штурму кацапам свої паспорти показують?!
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27.08.2024 11:24
+13

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27.08.2024 11:38
+12
Зараз почнеться... Тридцять прикордонників-нехотєєвців та сорок прикордонників-шебекінців героїчно стримали наступ укро-фашистських орд...
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27.08.2024 11:16
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Імхо!
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27.08.2024 11:14 Ответить
Очікувана чергова постанова лахмата в шебекіно про те як лапті аладіна відбивають Суджу.
Скільки б ракет ліліпутін не запустив - а Курська область під Україною.
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27.08.2024 15:18 Ответить
Зараз почнеться... Тридцять прикордонників-нехотєєвців та сорок прикордонників-шебекінців героїчно стримали наступ укро-фашистських орд...
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27.08.2024 11:16 Ответить
А про "героический" Ахмат забыли...
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27.08.2024 11:21 Ответить
Ахмата там вже нема. Офіціали скажуть, що ніколи не було.
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27.08.2024 11:34 Ответить
Так они все под масквой баб русских натягивают)
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27.08.2024 12:55 Ответить
А звітки кацапам знати є серед штурмовиків поляки,грузини чи американці?! Вони,що під час штурму кацапам свої паспорти показують?!
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27.08.2024 11:24 Ответить
"ната напала!"
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27.08.2024 11:28 Ответить
Радіоперехоплення
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27.08.2024 11:29 Ответить
і героїчні прикордонники вільно володіють грузинською, польскою і навіть "омєріканською"
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27.08.2024 11:36 Ответить
Радіоперемовини підслухали, о як!)))
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27.08.2024 11:29 Ответить
Nu etat Mash , kantorskaia ****** . Nada zhdat s drugih istochnikov infu !
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27.08.2024 11:28 Ответить

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27.08.2024 11:38 Ответить
Увесь кацапстан повинен бути буферною зоною ЗСУ, тримайтесь
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27.08.2024 11:41 Ответить
За даними Міністерства оборони РФ, ситуація на кордоні залишається складною, але контрольованою.

Яке знайоме формулювання! Сподіватюся, що значання лишається тим самим.
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27.08.2024 11:44 Ответить
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27.08.2024 11:45 Ответить
Нас там нет!
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27.08.2024 11:46 Ответить
сами себя атакуют
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27.08.2024 13:15 Ответить
Що за маячня? Шебекине в тилу у Вовчанська. ЗСУ вже його пройшли та прямують через кордон далі в Шебекіне? Цей вкид не випадково не проілюстровано мапою.
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27.08.2024 14:00 Ответить
Маячня якась. Нахуа їх штурмувати, якщо можна обійти - там же поля, їдь де хочеш!
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27.08.2024 17:04 Ответить
 
 