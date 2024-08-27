ВСУ пытаются прорвать границу в Белгородской области РФ, идут бои, - росСМИ (обновлено)

Украинские войска якобы пытаются прорвать границу в районе села Нехотеевка в Белгородской области РФ. Там продолжается бой между российскими пограничниками и украинскими военными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.

По данным российского Mash, ВСУ в составе около 500 человек пытаются прорваться в районе Нехотеевки и КПП "Шебекино" Белгородской области.

Судя по перехваченным радиопереговорам, как пишет СМИ, в составе ВСУ якобы есть иностранные наемники из Польши, Грузии и США.

Как отмечает Mash, возле Нехотеевки продолжается бой - там украинские солдаты численностью до 200 человек на нескольких БМП высадились на позиции возле госграницы и попытались ее пройти.

Также в то же время около 300 украинских воинов якобы пошли на российский пропускной пункт "Шебекино". Там также идет бой.

Обновленная информация

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию росСМИ о прорыве границы украинскими войсками.

По данным Министерства обороны РФ ситуация на границе остается сложной, но контролируемой.

Гладков отметил, что российские военные якобы проводят плановые работы.

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