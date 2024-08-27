ЗСУ намагаються прорвати кордон у Бєлгородській області РФ, йдуть бої, - росЗМІ (оновлено)

Українські війська нібито намагаються прорвати кордон у районі села Нехотєєвка у Бєлгородській області РФ. Там триває бій між російськими прикордонниками та українськими військовими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.

За даними російського Mash, ЗСУ у складі близько 500 осіб намагаються прорватися в районі Нехотєєвки та КПП "Шебекіно" Бєлгородської області.

Судячи з перехоплених радіопереговорів, як пише ЗМІ, у складі ЗСУ нібито є іноземні найманці з Польщі, Грузії та США.

Як зазначає Mash, біля Нехотєєвки триває бій - там українські солдати чисельністю до 200 осіб на кількох БМП висадилися на позиції біля держкордону і спробували його пройти.

Також у той самий час близько 300 українських воїнів нібито пішли на російський пропускний пункт "Шебекіно". Там також іде бій.

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Оновлена інформація

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив інформацію росЗМІ про прорив кордону українськими військами.

За даними Міністерства оборони РФ, ситуація на кордоні залишається складною, але контрольованою.

Гладков зазначив, що російськими військовими нібито проводяться планові роботи.

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