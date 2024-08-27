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Новини Війна
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ЗСУ намагаються прорвати кордон у Бєлгородській області РФ, йдуть бої, - росЗМІ (оновлено)

ЗСУ намагаються прорвати кордон у Бєлгородській області РФ

Українські війська нібито намагаються прорвати кордон у районі села Нехотєєвка у Бєлгородській області РФ. Там триває бій між  російськими прикордонниками та українськими військовими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ. 

За даними російського Mash, ЗСУ у складі близько 500 осіб намагаються прорватися в районі Нехотєєвки та КПП "Шебекіно" Бєлгородської області.

Судячи з перехоплених радіопереговорів, як пише ЗМІ, у складі ЗСУ нібито є іноземні найманці з Польщі, Грузії та США.

Як зазначає Mash, біля Нехотєєвки триває бій - там українські солдати чисельністю до 200 осіб на кількох БМП висадилися на позиції біля держкордону і спробували його пройти. 

Також у той самий час близько 300 українських воїнів нібито пішли на російський пропускний пункт "Шебекіно". Там також іде бій. 

ЗСУ намагаються прорвати кордон у Бєлгородській області РФ

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Оновлена інформація

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив інформацію росЗМІ про прорив кордону українськими військами. 

За даними Міністерства оборони РФ, ситуація на кордоні залишається складною, але контрольованою.

Гладков зазначив, що російськими військовими нібито проводяться планові роботи.

ЗСУ намагаються прорвати кордон у Бєлгородській області РФ

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Автор: 

росія (64984) ЗСУ (7513) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+13
А звітки кацапам знати є серед штурмовиків поляки,грузини чи американці?! Вони,що під час штурму кацапам свої паспорти показують?!
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27.08.2024 11:24
+13

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27.08.2024 11:38
+12
Зараз почнеться... Тридцять прикордонників-нехотєєвців та сорок прикордонників-шебекінців героїчно стримали наступ укро-фашистських орд...
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27.08.2024 11:16
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27.08.2024 11:14 Відповісти
Очікувана чергова постанова лахмата в шебекіно про те як лапті аладіна відбивають Суджу.
Скільки б ракет ліліпутін не запустив - а Курська область під Україною.
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27.08.2024 15:18 Відповісти
Зараз почнеться... Тридцять прикордонників-нехотєєвців та сорок прикордонників-шебекінців героїчно стримали наступ укро-фашистських орд...
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27.08.2024 11:16 Відповісти
А про "героический" Ахмат забыли...
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27.08.2024 11:21 Відповісти
Ахмата там вже нема. Офіціали скажуть, що ніколи не було.
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27.08.2024 11:34 Відповісти
Так они все под масквой баб русских натягивают)
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27.08.2024 12:55 Відповісти
А звітки кацапам знати є серед штурмовиків поляки,грузини чи американці?! Вони,що під час штурму кацапам свої паспорти показують?!
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27.08.2024 11:24 Відповісти
"ната напала!"
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27.08.2024 11:28 Відповісти
Радіоперехоплення
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27.08.2024 11:29 Відповісти
і героїчні прикордонники вільно володіють грузинською, польскою і навіть "омєріканською"
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27.08.2024 11:36 Відповісти
Радіоперемовини підслухали, о як!)))
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27.08.2024 11:29 Відповісти
Nu etat Mash , kantorskaia ****** . Nada zhdat s drugih istochnikov infu !
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27.08.2024 11:28 Відповісти

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27.08.2024 11:38 Відповісти
Увесь кацапстан повинен бути буферною зоною ЗСУ, тримайтесь
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27.08.2024 11:41 Відповісти
За даними Міністерства оборони РФ, ситуація на кордоні залишається складною, але контрольованою.

Яке знайоме формулювання! Сподіватюся, що значання лишається тим самим.
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27.08.2024 11:44 Відповісти
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27.08.2024 11:45 Відповісти
Нас там нет!
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27.08.2024 11:46 Відповісти
сами себя атакуют
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27.08.2024 13:15 Відповісти
Що за маячня? Шебекине в тилу у Вовчанська. ЗСУ вже його пройшли та прямують через кордон далі в Шебекіне? Цей вкид не випадково не проілюстровано мапою.
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27.08.2024 14:00 Відповісти
Маячня якась. Нахуа їх штурмувати, якщо можна обійти - там же поля, їдь де хочеш!
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27.08.2024 17:04 Відповісти
 
 