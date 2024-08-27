Сырский провел разговор с генералом Бундесвера Бройером: Особое внимание - усилению ПВО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Броером.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Проинформировал моего немецкого коллегу о текущей ситуации на фронте. Подробно обсудили дальнейшее сотрудничество. Особое внимание уделили усилению нашей ПВО, поскольку россия продолжает террористические атаки на украинские города, гражданскую и энергетическую инфраструктуру", - отметил Сырский.
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А треба було взяти пляшку "первака", сала з цибулькой та й злітати по-людськи потеревенити.