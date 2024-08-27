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Новини Війна
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Сирський провів розмову із генералом Бундесверу Броєром: Особлива увага посиленню ППО

Сирський провів телефонну розмову із Броєром

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову із Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Поінформував мого німецького колегу про поточну ситуацію на фронті. Детально обговорили подальшу співпрацю. Особливу увагу приділили посиленню нашої ППО, оскільки росія продовжує терористичні атаки на українські міста, цивільну та енергетичну інфраструктуру", - зазначив Сирський.

Також читайте: Зеленський обговорив із Шольцом потреби ЗСУ в бронетехніці та засобах ППО

Автор: 

Німеччина (7330) Сирський Олександр (601)


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"Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову із Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром." Джерело:

А треба було взяти пляшку "первака", сала з цибулькой та й злітати по-людськи потеревенити.
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27.08.2024 11:44 Відповісти
Ох і фамілія.. генерал Бундесверу Бройлер...
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27.08.2024 11:49 Відповісти
 
 