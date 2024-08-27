Сирський провів розмову із генералом Бундесверу Броєром: Особлива увага посиленню ППО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову із Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Поінформував мого німецького колегу про поточну ситуацію на фронті. Детально обговорили подальшу співпрацю. Особливу увагу приділили посиленню нашої ППО, оскільки росія продовжує терористичні атаки на українські міста, цивільну та енергетичну інфраструктуру", - зазначив Сирський.
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А треба було взяти пляшку "первака", сала з цибулькой та й злітати по-людськи потеревенити.