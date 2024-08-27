Сегодня ограничения потребления будут действовать в течение суток, - "Укрэнерго"
Энергетики устраняют последствия самой массированной ракетно-дроновой атаки, осуществленной врагом вчера. В течение всех суток во всех регионах будут действовать меры ограничения потребления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как сообщалось, вчера, 26.08, враг совершил самую масштабную с начала войны ракетно-пушечную атаку на украинскую энергосистему. Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже начали аварийно-восстановительные работы.
"Энергетики будут работать 24/7, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев", - отмечают в компании.
Ограничение потребления
Также отмечается, что в результате российских атак - сегодня, 27 августа, во всех регионах Украины будут действовать меры ограничения потребления. С 6:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно, в другие периоды суток - по три очереди. Ознакомиться с графиками отключений на сегодня можно на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.
Потребление остается высоким. Вчера, 26 августа, по состоянию на 8:00 (еще до начала применения ограничений) оно было на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день, в пятницу, 23 августа, в это же время.
"Сейчас украинская энергосистема восстанавливается уже после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в течение всех суток", - говорится в сообщении.
Вчера, 26.08, по запросу НЭК "Укрэнерго" Украина получала аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии.
По данным компании, экспорт электроэнергии не происходит и не предвидится.
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