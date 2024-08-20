Сегодня графики отключений света будут действовать с 16:00 до 24:00 во всех регионах, - "Укрэнерго"

Во вторник с 16:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут действовать меры ограничения потребления электроэнергии из-за роста объема дефицита мощности в энергетической системе.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, потребление электроэнергии продолжает расти.

Во вторник, 20 августа, по состоянию на 9:30, уровень потребления на 2,1% выше, чем в предыдущие сутки. Это обусловлено жаркой погодой в большинстве областей Украины.

Вчера, 19 августа, максимум потребления был на 3,9% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 16 августа. Это значительное увеличение, ориентировочно равное мощности двух энергоблоков ТЭС. Добавить такой объем генерации сейчас нет возможности из-за последствий ударов россиян по электростанциям.

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"Украинская энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты", - пояснили в компании.

В "Укрэнерго" призвали к экономному потреблению электроэнергии в течение всех суток, а особенно - в часы максимального потребления утром и вечером.

"Из-за роста объема дефицита мощности в энергосистеме - сегодня с 16:00 до 24:00 будут применяться меры ограничения потребления для всех категорий потребителей, кроме критической инфраструктуры и предприятий, оплачивающих более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд. Напоминаем, что графики применения ограничений в каждом регионе устанавливают операторы системы распределения - облэнерго. С ними можно ознакомиться на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях", - добавили в "Укрэнерго".

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