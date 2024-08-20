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Сегодня графики отключений света будут действовать с 16:00 до 24:00 во всех регионах, - "Укрэнерго"

Графіки відключень світла на 20 серпня

Во вторник с 16:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут действовать меры ограничения потребления электроэнергии из-за роста объема дефицита мощности в энергетической системе.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, потребление электроэнергии продолжает расти.

Во вторник, 20 августа, по состоянию на 9:30, уровень потребления на 2,1% выше, чем в предыдущие сутки. Это обусловлено жаркой погодой в большинстве областей Украины.

Вчера, 19 августа, максимум потребления был на 3,9% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 16 августа. Это значительное увеличение, ориентировочно равное мощности двух энергоблоков ТЭС. Добавить такой объем генерации сейчас нет возможности из-за последствий ударов россиян по электростанциям.

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"Украинская энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты", - пояснили в компании.

В "Укрэнерго" призвали к экономному потреблению электроэнергии в течение всех суток, а особенно - в часы максимального потребления утром и вечером.

"Из-за роста объема дефицита мощности в энергосистеме - сегодня с 16:00 до 24:00 будут применяться меры ограничения потребления для всех категорий потребителей, кроме критической инфраструктуры и предприятий, оплачивающих более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд. Напоминаем, что графики применения ограничений в каждом регионе устанавливают операторы системы распределения - облэнерго. С ними можно ознакомиться на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях", - добавили в "Укрэнерго".

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Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) отключение света (423)


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- У нас по графіку відключення з 21:00
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20.08.2024 11:24 Ответить
Вже в п'яти областях знеструмлення через обстріли. Навіть ми відчули - АВР спрацював
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20.08.2024 12:11 Ответить
клопов вылавливают в процентиках)
не справляетесь? не знаете как обеспечить? сдавайте нах полномочия и под суд. а лучше вешайтесь.
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20.08.2024 11:31 Ответить
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20.08.2024 11:49 Ответить
Мій студент ******** засидітися за компом за північ, то я тепер періодично зловтішаюся, що режиму треба дотримуватися хоч-не-хоч
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20.08.2024 12:14 Ответить
Якщо він не лютий геймер - ноутбук вирішує) У мене ноут є, куди фільмів накачав (бо інет пропадає при знеструмленні) і зарядна станція на 600 W. Ну і дві сонячні панелі підчепив за вікно. До зимових вечорів відносно готовий
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20.08.2024 12:25 Ответить
В Укренерго замість фахівців енергетиків зараз працюють або шамани або фахівці метеорологи, що наперед знають про споживання електроенергії в Україні! 🤬
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20.08.2024 12:46 Ответить
Ну при різних галущенках, у яких зами - корупційні прокацапські кроти, не дивно, що Україна сидить без світла. Кротівня зацікавлена в одному - грести бабло, не відходячи від каси. Яка там децентралізація, який там захист? Розпиляти все, а стадо й при свічках посидить.
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20.08.2024 13:39 Ответить
 
 