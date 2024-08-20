Сьогодні графіки відключень світла діятимуть з 16:00 до 24:00 в усіх регіонах, - "Укренерго"

У вівторок з 16:00 до 24:00 в усіх регіонах України діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії через зростання обсягу дефіциту потужності в енергетичній системі.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, споживання електроенергії продовжує зростати.

У вівторок, 20 серпня, станом на 9:30, рівень споживання на 2,1% вищий, ніж попередньої доби. Це зумовлено спекотною погодою у більшості областей України.

Вчора, 19 серпня, максимум споживання був на 3,9% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 16 серпня. Це значне збільшення, що орієнтовно дорівнює потужності двох енергоблоків ТЕС. Додати такий обсяг генерації зараз немає змоги через наслідки ударів росіян по електростанціях.

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"Українська енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти", - пояснили в компанії.

В "Укренерго" закликали до ощадливого споживання електроенергії протягом всієї доби, а особливо – в години максимального споживання вранці та увечері.

"Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі – сьогодні з 16:00 до 24:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для всіх категорій споживачів, окрім критичної інфраструктури та підприємств, що оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб. Нагадуємо, що графіки застосування обмежень у кожному регіоні встановлюють оператори системи розподілу – обленерго. З ними можна ознайомитись на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах", - додали в "Укренерго".

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