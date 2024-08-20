Сьогодні графіки відключень світла діятимуть з 16:00 до 24:00 в усіх регіонах, - "Укренерго"
У вівторок з 16:00 до 24:00 в усіх регіонах України діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії через зростання обсягу дефіциту потужності в енергетичній системі.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, споживання електроенергії продовжує зростати.
У вівторок, 20 серпня, станом на 9:30, рівень споживання на 2,1% вищий, ніж попередньої доби. Це зумовлено спекотною погодою у більшості областей України.
Вчора, 19 серпня, максимум споживання був на 3,9% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 16 серпня. Це значне збільшення, що орієнтовно дорівнює потужності двох енергоблоків ТЕС. Додати такий обсяг генерації зараз немає змоги через наслідки ударів росіян по електростанціях.
"Українська енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти", - пояснили в компанії.
В "Укренерго" закликали до ощадливого споживання електроенергії протягом всієї доби, а особливо – в години максимального споживання вранці та увечері.
"Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі – сьогодні з 16:00 до 24:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для всіх категорій споживачів, окрім критичної інфраструктури та підприємств, що оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб. Нагадуємо, що графіки застосування обмежень у кожному регіоні встановлюють оператори системи розподілу – обленерго. З ними можна ознайомитись на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах", - додали в "Укренерго".
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не справляетесь? не знаете как обеспечить? сдавайте нах полномочия и под суд. а лучше вешайтесь.