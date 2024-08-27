Сегодня Украина производит и поставляет более миллиона дронов в год, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нарастила в десятки или даже сотни раз способности оборонного производства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил во время панельной дискуссии в рамках форума "Україна 2024. Незалежність".
"Относительно нашей вооруженной промышленности. Мы действительно в разы, иногда - в десятки или сотни раз, подняли способности нашего производства. Все видим, сколько дронов сегодня производит Украина. У многих предприятий-производителей дронов локализация составляет 98%. ... От плат до запасных частей - все производится в Украине. Чрезвычайно малый процент закупается от наших партнеров", - отметил он.
По словам Шмыгаля, сегодня Украина уже производит и поставляет более 1 млн дронов.
"Мы продолжаем наращивание. Открыли рынок боеприпасов для дронов. Соответствующее законодательство и постановления приняты Кабмином и парламентом", - добавил он.
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але на фронті волонтерські.
Грошей нема, тому і викоповують всі хто може, від волонтерів до сільрад.
мільйон фпв з *********** це мінімум 30 мільярдів гривень
Явно не українськім військовим, бо збір на дрони не припиняється ні на день.