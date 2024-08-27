РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5176 посетителей онлайн
Новости Война
1 624 19

Сегодня Украина производит и поставляет более миллиона дронов в год, - Шмыгаль

Україна виробляє понад мільйон дронів на рік

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нарастила в десятки или даже сотни раз способности оборонного производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил во время панельной дискуссии в рамках форума "Україна 2024. Незалежність".

"Относительно нашей вооруженной промышленности. Мы действительно в разы, иногда - в десятки или сотни раз, подняли способности нашего производства. Все видим, сколько дронов сегодня производит Украина. У многих предприятий-производителей дронов локализация составляет 98%. ... От плат до запасных частей - все производится в Украине. Чрезвычайно малый процент закупается от наших партнеров", - отметил он.

По словам Шмыгаля, сегодня Украина уже производит и поставляет более 1 млн дронов.

"Мы продолжаем наращивание. Открыли рынок боеприпасов для дронов. Соответствующее законодательство и постановления приняты Кабмином и парламентом", - добавил он.

Читайте также: Вводим принцип "Воюй или работай", который выведет рынок труда из тени, - Шмигаль

Автор: 

дроны (3857) Шмыгаль Денис (2677)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Ооооо скоро мільярд буде в макітрах Зелених😂
показать весь комментарий
27.08.2024 11:59
+8
згідно документації може бути ... Ну, як "висаджених дерев".
але на фронті волонтерські.
показать весь комментарий
27.08.2024 12:33
+5
Казкар шмигаль..якби власне виробництво таке було - зе! В @бломарафоні вже на гівно зійшов би. І фоточки з кордами у тєлєгу виклав..
показать весь комментарий
27.08.2024 11:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ооооо скоро мільярд буде в макітрах Зелених😂
показать весь комментарий
27.08.2024 11:59 Ответить
Казкар шмигаль..якби власне виробництво таке було - зе! В @бломарафоні вже на гівно зійшов би. І фоточки з кордами у тєлєгу виклав..
показать весь комментарий
27.08.2024 11:59 Ответить
згідно документації може бути ... Ну, як "висаджених дерев".
але на фронті волонтерські.
показать весь комментарий
27.08.2024 12:33 Ответить
Але є нюанс: більшість дронів (якісних, а не зібраних на колінах) постачають на фронт волонтери, усілякі фонди, громади..
показать весь комментарий
27.08.2024 12:04 Ответить
Він не казав куди постачають...
показать весь комментарий
27.08.2024 12:09 Ответить
Вот со всем уважением,хочется верить,но тогда вопрос.Я отправляю деньги через известного блогера то для 72-й бригады,то для Ахиллеса,и еще 7-8 названий.И бойцы,получив дроны,на видео записывают благодарность.Специально,чтобы было понятно,что деньги не ********.И речь всегда идет о нескольких сотнях fpv или десятках ночных Мавиков.А тут,****,миллион.Так что,потребность в волонтерах закрыта?Что-то сомневаюсь...
показать весь комментарий
27.08.2024 12:10 Ответить
мільйон це виробництво. Воно так і є, якщо разом з фпв.
Грошей нема, тому і викоповують всі хто може, від волонтерів до сільрад.
мільйон фпв з *********** це мінімум 30 мільярдів гривень
показать весь комментарий
27.08.2024 12:17 Ответить
Тю, яка фігня, зєльоним цієї суми і стам км траси не вистачить побудувати
показать весь комментарий
27.08.2024 12:54 Ответить
МАЯЧНЯ І БРЕХНЯ. ZEВЛАДА ПОСТАВЛЯЄ 15 % І ТО НІКУДИ НЕ ПРИГОДНІ. А ОРКИ 10 МІЛЬЙОНІВ НА РІК.
показать весь комментарий
27.08.2024 12:12 Ответить
І кому Україна "виробляє і постачає" цей мільйон?
Явно не українськім військовим, бо збір на дрони не припиняється ні на день.
показать весь комментарий
27.08.2024 12:20 Ответить
якщо виобники виробляють, а війська не отримують, то лишається тільки одне, прем'єр-шмигаль Шмигаль десь їх діває ))
показать весь комментарий
27.08.2024 12:39 Ответить
На папері
показать весь комментарий
27.08.2024 12:52 Ответить
Зе-Мегаватник і не таке обіцяв. Але зрозуміли, що ліпше обіцяти і відзвітовувати те, що перевірити не дадуть.
показать весь комментарий
27.08.2024 13:11 Ответить
Брехун.
показать весь комментарий
27.08.2024 13:17 Ответить
Бреше сучий син бо щось на фронті їх не видно а волонтерські та Порошенко.
показать весь комментарий
27.08.2024 13:21 Ответить
А шо дрони в вирій полетіли а грошенята в Шмигаля в кишенях осіли...
показать весь комментарий
27.08.2024 13:23 Ответить
Але яке відношення і до якої кількісті дронів має пан Шмигаль з різними мінестерствами? Оце було б цікаво. Хоча це військова таємниця. Більшість дронів і ранійше і зараз від волонтерів. Наприклад - Стерненко це приблизно 100000 дронів до середини вересня. І це все за донати від простих українців. Цей коментар не проти Шмигаля, а проти сумнівних переможних реляцій. Спитайте у ваших знайомих військових - чи багато у них дронів від держави тобто від МО? Хотілось би щоб було багато...
показать весь комментарий
27.08.2024 13:35 Ответить
тупо бреше і сміється!
показать весь комментарий
27.08.2024 16:03 Ответить
 
 