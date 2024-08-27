Сьогодні Україна виробляє і постачає понад мільйон дронів на рік, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна наростила в десятки або сотні разів спроможності оборонного виробництва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність".
"Щодо нашої збройної промисловості. Ми дійсно в рази, подекуди в десятки або сотні разів, підняли спроможності нашого виробництва. Всі бачимо, скільки дронів сьогодні виробляє Україна. В багатьох підприємств-виробників дронів локалізація складає 98%. ... Від плат до запасних частин - все виробляється в Україні. Надзвичайно малий відсоток закуповується від наших партнерів", - зазначив він.
За словами Шмигаля, сьогодні Україна вже виробляє і постачає понад 1 млн дронів.
"Ми продовжуємо нарощування. Відкрили ринок боєприпасів для дронів. Відповідне законодавство і постанови ухвалені Кабміном та парламентом", - додав він.
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але на фронті волонтерські.
Грошей нема, тому і викоповують всі хто може, від волонтерів до сільрад.
мільйон фпв з *********** це мінімум 30 мільярдів гривень
Явно не українськім військовим, бо збір на дрони не припиняється ні на день.