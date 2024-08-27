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Сьогодні Україна виробляє і постачає понад мільйон дронів на рік, - Шмигаль

Україна виробляє понад мільйон дронів на рік

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна наростила в десятки або сотні разів спроможності оборонного виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Щодо нашої збройної промисловості. Ми дійсно в рази, подекуди в десятки або сотні разів, підняли спроможності нашого виробництва. Всі бачимо, скільки дронів сьогодні виробляє Україна. В багатьох підприємств-виробників дронів локалізація складає 98%. ... Від плат до запасних частин - все виробляється в Україні. Надзвичайно малий відсоток закуповується від наших партнерів", - зазначив він.

За словами Шмигаля, сьогодні Україна вже виробляє і постачає понад 1 млн дронів.

"Ми продовжуємо нарощування. Відкрили ринок боєприпасів для дронів. Відповідне законодавство і постанови ухвалені Кабміном та парламентом", - додав він.

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Автор: 

дрони (4641) Шмигаль Денис (4563)


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Топ коментарі
+9
Ооооо скоро мільярд буде в макітрах Зелених😂
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27.08.2024 11:59
+8
згідно документації може бути ... Ну, як "висаджених дерев".
але на фронті волонтерські.
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27.08.2024 12:33
+5
Казкар шмигаль..якби власне виробництво таке було - зе! В @бломарафоні вже на гівно зійшов би. І фоточки з кордами у тєлєгу виклав..
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27.08.2024 11:59
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Ооооо скоро мільярд буде в макітрах Зелених😂
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27.08.2024 11:59 Відповісти
Казкар шмигаль..якби власне виробництво таке було - зе! В @бломарафоні вже на гівно зійшов би. І фоточки з кордами у тєлєгу виклав..
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27.08.2024 11:59 Відповісти
згідно документації може бути ... Ну, як "висаджених дерев".
але на фронті волонтерські.
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27.08.2024 12:33 Відповісти
Але є нюанс: більшість дронів (якісних, а не зібраних на колінах) постачають на фронт волонтери, усілякі фонди, громади..
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27.08.2024 12:04 Відповісти
Він не казав куди постачають...
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27.08.2024 12:09 Відповісти
Вот со всем уважением,хочется верить,но тогда вопрос.Я отправляю деньги через известного блогера то для 72-й бригады,то для Ахиллеса,и еще 7-8 названий.И бойцы,получив дроны,на видео записывают благодарность.Специально,чтобы было понятно,что деньги не ********.И речь всегда идет о нескольких сотнях fpv или десятках ночных Мавиков.А тут,****,миллион.Так что,потребность в волонтерах закрыта?Что-то сомневаюсь...
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27.08.2024 12:10 Відповісти
мільйон це виробництво. Воно так і є, якщо разом з фпв.
Грошей нема, тому і викоповують всі хто може, від волонтерів до сільрад.
мільйон фпв з *********** це мінімум 30 мільярдів гривень
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27.08.2024 12:17 Відповісти
Тю, яка фігня, зєльоним цієї суми і стам км траси не вистачить побудувати
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27.08.2024 12:54 Відповісти
МАЯЧНЯ І БРЕХНЯ. ZEВЛАДА ПОСТАВЛЯЄ 15 % І ТО НІКУДИ НЕ ПРИГОДНІ. А ОРКИ 10 МІЛЬЙОНІВ НА РІК.
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27.08.2024 12:12 Відповісти
І кому Україна "виробляє і постачає" цей мільйон?
Явно не українськім військовим, бо збір на дрони не припиняється ні на день.
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27.08.2024 12:20 Відповісти
якщо виобники виробляють, а війська не отримують, то лишається тільки одне, прем'єр-шмигаль Шмигаль десь їх діває ))
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27.08.2024 12:39 Відповісти
На папері
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27.08.2024 12:52 Відповісти
Зе-Мегаватник і не таке обіцяв. Але зрозуміли, що ліпше обіцяти і відзвітовувати те, що перевірити не дадуть.
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27.08.2024 13:11 Відповісти
Брехун.
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27.08.2024 13:17 Відповісти
Бреше сучий син бо щось на фронті їх не видно а волонтерські та Порошенко.
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27.08.2024 13:21 Відповісти
А шо дрони в вирій полетіли а грошенята в Шмигаля в кишенях осіли...
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27.08.2024 13:23 Відповісти
Але яке відношення і до якої кількісті дронів має пан Шмигаль з різними мінестерствами? Оце було б цікаво. Хоча це військова таємниця. Більшість дронів і ранійше і зараз від волонтерів. Наприклад - Стерненко це приблизно 100000 дронів до середини вересня. І це все за донати від простих українців. Цей коментар не проти Шмигаля, а проти сумнівних переможних реляцій. Спитайте у ваших знайомих військових - чи багато у них дронів від держави тобто від МО? Хотілось би щоб було багато...
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27.08.2024 13:35 Відповісти
тупо бреше і сміється!
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27.08.2024 16:03 Відповісти
 
 