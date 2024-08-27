Одна из стран Глобального Юга в ближайшее время начнет производство по преступлениям РФ в Украине, - Костин

27 стран начали собственные расследования или сбор доказательств преступлений, совершенных оккупантами во время российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость" заявил генпрокурор Андрей Костин.

"В прошлом году впервые в истории Соединенных Штатов объявлено обвинение в военных преступлениях, совершенных пророссийскими формированиями на территории Украины. В этом году первые подозрения в совершении военных преступлений выдвинуты в результате работы совместной следственной группы Евроюста объявила Литва. И будут еще подозрения, которые предъявят другие страны, с которыми мы активно сотрудничаем для этих достижений", - сказал он.

Костин отметил, что 27 стран начали собственные расследования или сбор доказательств преступлений, совершенных во время российской агрессии.

"Я не могу сейчас официально об этом сказать, но одна из стран Глобального Юга должна в ближайшее время также открыть уголовное производство в отношении преступлений, совершенных Россией в Украине. Это также будет мощным сигналом стране-агрессору, что сети всеобъемлющей ответственности - это не только обо всех видах военных преступлений, но это и о мировой географии. Чтобы российские военные преступники понимали, что не будет места, где они смогут скрыться от правосудия", - подытожил генпрокурор.

Также читайте: Зарегистрировано уже более 136 тыс. военных преступлений РФ, цифра неполная, - Костин