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Новости Война
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Одна из стран Глобального Юга в ближайшее время начнет производство по преступлениям РФ в Украине, - Костин

Воєнні злочини РФ: Країна Глобального Півдні розпочне провадження

27 стран начали собственные расследования или сбор доказательств преступлений, совершенных оккупантами во время российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость" заявил генпрокурор Андрей Костин.

"В прошлом году впервые в истории Соединенных Штатов объявлено обвинение в военных преступлениях, совершенных пророссийскими формированиями на территории Украины. В этом году первые подозрения в совершении военных преступлений выдвинуты в результате работы совместной следственной группы Евроюста объявила Литва. И будут еще подозрения, которые предъявят другие страны, с которыми мы активно сотрудничаем для этих достижений", - сказал он.

Костин отметил, что 27 стран начали собственные расследования или сбор доказательств преступлений, совершенных во время российской агрессии.

"Я не могу сейчас официально об этом сказать, но одна из стран Глобального Юга должна в ближайшее время также открыть уголовное производство в отношении преступлений, совершенных Россией в Украине. Это также будет мощным сигналом стране-агрессору, что сети всеобъемлющей ответственности - это не только обо всех видах военных преступлений, но это и о мировой географии. Чтобы российские военные преступники понимали, что не будет места, где они смогут скрыться от правосудия", - подытожил генпрокурор.

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Автор: 

Костин Андрей (181) военные преступления (1428)


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Провадження ≠ відповідальність/покарання, як ми знаємо з нашого і міжнародного законодавства. Але покричати про перемогу на телемарафоні згодиться.
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27.08.2024 12:50 Ответить
...Вот вам для развлечения загадка: что за страна и имеет это хоть какое-то значение. Всем спасибо...
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27.08.2024 12:54 Ответить
Тоже мне бином Ньютона. Южная Африка. Член БРИКС. Даже результат известен. Расследования провели. Преступления не обнаружены. Расходимся.
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27.08.2024 14:28 Ответить
Що за Глобальний Південь такий? Це московитсько-кітайский конструкт для відділення всіх, до кого тотягнутся через BRICS та так званий "Один пояс, один шлях" від Західу. Немає ніякого "глобально півдня", а є тільки "Глобальний Здоровий Глузд", або його відсутність.
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27.08.2024 12:57 Ответить
Географи теж саме кажуть))) а ці термінів понавигадували. Під це визначення шт 20 країн попадають, в тому числі Китай, Північна Корея, Індія, ПАР, Бразилія..
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27.08.2024 13:18 Ответить
Так звана "рассея" себе також к "глобальному півдню" приєднала. Але те, що Костін таке інфо-багно на сніданок їсть, мене зовсім не дивує.
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27.08.2024 15:28 Ответить
Бурунді?
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27.08.2024 16:59 Ответить
 
 