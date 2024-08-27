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Новини Війна
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Одна із країн Глобального Півдня найближчим часом розпочне провадження щодо злочинів РФ в Україні, - Костін

Воєнні злочини РФ: Країна Глобального Півдні розпочне провадження

27 країн розпочали власні розслідування або збір доказів злочинів, вчинених окупантами під час російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив генпрокурор Андрій Костін.

"Минулого року вперше в історії Сполучених Штатів оголошено звинувачення у воєнних злочинах, вчинених проросійськими формуваннями на території України. Цього року перші підозри у вчинені воєнних злочинів висунено в результаті роботи спільної слідчої групи Євроюсту оголосила Литва. І будуть ще підозри, які пред'являть інші країни, з якими ми активно співпрацюємо задля цих досягнень", - сказав він.

Костін зазначив, що 27 країн розпочали власні розслідування або збір доказів злочинів, вчинених під час російської агресії. 

"Я не можу зараз офіційно про це сказати, але одна із країн Глобального Півдня має найближчим часом також відкрити кримінальне провадження щодо злочинів, вчинених Росією в Україні. Це також буде потужним сигналом країні-агресору, що мереж всеосяжної відповідальності - це не тільки про всі види воєнних злочинів, але це і про світову географію. Щоб російські воєнні злочинці розуміли, що не буде місця, де вони зможуть сховатися від правосуддя", - підсумував генпрокурор.

Читайте також: Зареєстровано вже понад 136 тис. воєнних злочинів РФ, цифра є неповною, - Костін

Автор: 

Костін Андрій (267) воєнні злочини (1853)


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Провадження ≠ відповідальність/покарання, як ми знаємо з нашого і міжнародного законодавства. Але покричати про перемогу на телемарафоні згодиться.
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27.08.2024 12:50 Відповісти
...Вот вам для развлечения загадка: что за страна и имеет это хоть какое-то значение. Всем спасибо...
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27.08.2024 12:54 Відповісти
Тоже мне бином Ньютона. Южная Африка. Член БРИКС. Даже результат известен. Расследования провели. Преступления не обнаружены. Расходимся.
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27.08.2024 14:28 Відповісти
Що за Глобальний Південь такий? Це московитсько-кітайский конструкт для відділення всіх, до кого тотягнутся через BRICS та так званий "Один пояс, один шлях" від Західу. Немає ніякого "глобально півдня", а є тільки "Глобальний Здоровий Глузд", або його відсутність.
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27.08.2024 12:57 Відповісти
Географи теж саме кажуть))) а ці термінів понавигадували. Під це визначення шт 20 країн попадають, в тому числі Китай, Північна Корея, Індія, ПАР, Бразилія..
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27.08.2024 13:18 Відповісти
Так звана "рассея" себе також к "глобальному півдню" приєднала. Але те, що Костін таке інфо-багно на сніданок їсть, мене зовсім не дивує.
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27.08.2024 15:28 Відповісти
Бурунді?
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27.08.2024 16:59 Відповісти
 
 