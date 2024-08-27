Одна із країн Глобального Півдня найближчим часом розпочне провадження щодо злочинів РФ в Україні, - Костін

27 країн розпочали власні розслідування або збір доказів злочинів, вчинених окупантами під час російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив генпрокурор Андрій Костін.

"Минулого року вперше в історії Сполучених Штатів оголошено звинувачення у воєнних злочинах, вчинених проросійськими формуваннями на території України. Цього року перші підозри у вчинені воєнних злочинів висунено в результаті роботи спільної слідчої групи Євроюсту оголосила Литва. І будуть ще підозри, які пред'являть інші країни, з якими ми активно співпрацюємо задля цих досягнень", - сказав він.

Костін зазначив, що 27 країн розпочали власні розслідування або збір доказів злочинів, вчинених під час російської агресії.

"Я не можу зараз офіційно про це сказати, але одна із країн Глобального Півдня має найближчим часом також відкрити кримінальне провадження щодо злочинів, вчинених Росією в Україні. Це також буде потужним сигналом країні-агресору, що мереж всеосяжної відповідальності - це не тільки про всі види воєнних злочинів, але це і про світову географію. Щоб російські воєнні злочинці розуміли, що не буде місця, де вони зможуть сховатися від правосуддя", - підсумував генпрокурор.

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